Περισσότεροι από τους μισούς Γάλλους, Γερμανούς (59%) και Βρετανούς (56%) χαρακτηρίζουν «δικτάτορα» τον Ντόναλντ Τραμπ, άποψη που συμμερίζεται το 47% των ερωτηθέντων στην Πολωνία, την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να επιβάλει μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, σύμφωνα με δημοσκόπηση του κέντρου σκέψης Destin commun (Κοινό Πεπτρωμένο).

Αυτή η έρευνα της κοινής γνώμης, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, έρχεται σε μια στιγμή που η Ουκρανία δέχεται έντονες επικρίσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η δημοσκόπηση έγινε μέσω του Ίντερνετ στη Γαλλία, την Πολωνία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο με βάση περισσότερα από χίλια προσώπων σε κάθε χώρα σύμφωνα με τη μέθοδο των ποσοστώσεων (φύλου, ηλικίας, επαγγέλματος, μορφωτικού επιπέδου και θρησκείας).

Τα ευρήματα της έρευνας

Περίπου 35% των Γάλλων ερωτηθέντων είπαν πως συμπάθησαν περισσότερο τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ταραχώδη συνάντησή του στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Φεβρουαρίου. Μόνο 9% είπαν ότι τον συμπαθούν τώρα λιγότερο.

Εξάλλου μόνο 1/4 των Γάλλων εξακολουθεί να θεωρεί συμμάχους τις ΗΠΑ και περισσότεροι από τους μισούς (57%) «δυσκολεύονται να χαρακτηρίσουν τη σχέση».

Αναφορικά με την προοπτική ενός πολέμου στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, έξι Γάλλοι στους δέκα (60%) θεωρούν πιθανό τα επόμενα χρόνια η Ρωσία να εισβάλει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έναντι 68% στη Βρετανία και την Πολωνία και 53% στη Γερμανία.

Σχεδόν 8 στους 10 Γάλλους (76%) δηλώνουν ανήσυχοι ή πολύ ανήσυχοι «για μια επέκταση της σύγκρουσης στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα χρόνια».

Πολωνοί και Βρετανοί θέλουν εξάλλου σε ποσοστό 66% να συνεχιστεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία, ακόμα και χωρίς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Γαλλία το ποσοστό αυτό είναι 57% και στη Γερμανία 54%.

Δεν υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά το ενδεχόμενο να σταλεί μια αποστολή διατήρησης της ειρήνης μετά τη σύναψη μιας συμφωνίας. «Μάλλον ή εντελώς» ευνοϊκή άποψη έχει το 57% των ερωτηθέντων στη Βρετανία, το 44% στη Γαλλία, το 41% στη Γερμανία και μόνο το 27% στην Πολωνία.

Έξι Γάλλοι στους δέκα (61%) τάσσονται «υπέρ της επαναφοράς κάποιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας», με το ποσοστό να είναι πολύ αυξημένο στη δεξιά και την άκρα δεξιά, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση. Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία καταργήθηκε στη Γαλλία στο τέλος των χρόνων του 1990.

Το σενάριο μιας επαναφοράς της στρατιωτικής θητείας, το οποίο δεν αναφέρεται από την κυβέρνηση, έχει περισσότερους υποστηρικτές στις μεγαλύτερες ηλικίες: 72% των 65 ετών και άνω είναι υπέρ, έναντι 43% των προσώπων ηλικίας 18-24 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

