Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανική αντεπίθεση με δεκάδες drones στη Ρωσία τη νύχτα

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι κατέρριψε τουλάχιστον 88 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας

Ουκρανικά drones

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 88 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιστέκεται και επιχειρεί να πλήξει κρίσιμες στρατιωτικές και ενεργειακές δομές στη Ρωσία, ώστε να επιβραδύνει, ει δυνατόν, τη ρωσική επέλαση στην επικράτειά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Drones Ουκρανία Ρωσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark