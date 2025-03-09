Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 88 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιστέκεται και επιχειρεί να πλήξει κρίσιμες στρατιωτικές και ενεργειακές δομές στη Ρωσία, ώστε να επιβραδύνει, ει δυνατόν, τη ρωσική επέλαση στην επικράτειά της.
