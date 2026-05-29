Στα δικαστήρια ο Ντένις Κουέιντ: Ζητά να μην δίνει πια 14.000 δολάρια τον μήνα για διατροφή

Ο Ντένις Κουέιντ ζητά από το δικαστήριο να σταματήσει να καταβάλλει τη μηνιαία διατροφή που πληρώνει στην πρώην σύζυγό του, Κίμπερλι Μπάφινγκτον, για τα δίδυμα παιδιά τους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το «People», ο 72χρονος ηθοποιός κατέθεσε αίτηση για να τερματιστεί η μηνιαία καταβολή των 13.750 δολαρίων, καθώς τα παιδιά του, ο Τόμας και η Ζόι, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο λύκειο. Τα δίδυμα, τα οποία είναι πλέον 18 ετών, αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο.

Dennis Quaid Files to Stop Paying Nearly $14K in Monthly Child Support to His Ex-Wife After Their 2 Kids Graduate High School https://t.co/gvmi4GgPjY — People (@people) May 29, 2026

Ο ηθοποιός επικαλείται τους όρους της συμφωνίας διαζυγίου που είχε υπογράψει το 2018 με την πρώην σύζυγό του. Ο Ντένις Κουέιντ ζητά επίσης να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού τυχόν επιπλέον ποσού που μπορεί να οφείλει στην Κίμπερλι Μπάφινγκτον. Με βάση τη συμφωνία, ο ηθοποιός υποχρεούται να καταβάλλει πρόσθετο ποσό κάθε χρόνο, εφόσον το εισόδημά του ξεπερνά τα 1.314.000 δολάρια. Αυτή τη φορά, όμως, ζητά το ενδεχόμενο επιπλέον ποσό να υπολογιστεί αναλογικά μέχρι την ημερομηνία αποφοίτησης κάθε παιδιού και όχι με βάση ολόκληρο το εισόδημά του για το 2026.

Ο Ντένις Κουέιντ και η Κίμπερλι Μπάφινγκτον παντρεύτηκαν το 2004 και απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους τον Νοέμβριο του 2007. Η Μπάφινγκτον ήταν η τρίτη σύζυγος του ηθοποιού. Ο Κουέιντ έχει ακόμη έναν γιο, τον Τζακ Κουέιντ, από τον γάμο του με τη Μεγκ Ράιαν.

Παρότι ο ηθοποιός κρατά γενικά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την οικογενειακή του ζωή, πρόσφατα μίλησε δημόσια για την κόρη του, Ζόι, μετά τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας. Σε εμφάνισή του σε εκπομπή του Fox News, ο Κουέιντ αποκάλυψε ότι η κόρη του βρισκόταν λίγα χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή που επλήγη, καθώς εργαζόταν ως ομαδάρχισσα σε κοντινή κατασκήνωση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η κόρη του ήταν καλά στην υγεία της, όμως παραδέχτηκε πως πέρασε μια δύσκολη νύχτα μέχρι να καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της. Όπως είπε, άκουσε για τις πλημμύρες την ώρα που ετοιμαζόταν να κοιμηθεί και προσπάθησε αμέσως να την καλέσει, γνωρίζοντας ότι βρισκόταν στην περιοχή. Αν και ήξερε πως η κατασκήνωση δεν ήταν ακριβώς στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες καταστροφές, δεν κατάφερε να της μιλήσει παρά μόνο την επόμενη ημέρα.

«Δεν κοιμήθηκα πολύ εκείνο το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αγωνία του μέχρι να βεβαιωθεί ότι η κόρη του ήταν ασφαλής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.