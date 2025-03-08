Η Γαλλία «καταδίκασε» σήμερα «με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα τις βιαιοπραγίες που πλήττουν αμάχους σε θρησκευτική βάση και φυλακισμένους» στη Συρία, καθώς περισσότερα από 500 μέλη της μειονότητας των Αλαουιτών έχουν σκοτωθεί μέσα σε τρεις ημέρες.

Σε ανακοίνωσή του, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών «καλεί τις προσωρινές συριακές αρχές να εξασφαλίσουν ότι ανεξάρτητες έρευνες θα μπορέσουν να ρίξουν άπλετο φως σ’ αυτά τα εγκλήματα και ότι αυτοί που τα διέπραξαν θα καταδικασθούν».

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 300 άμαχοι Αλαουίτες έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη στη δυτική Συρία από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας και οργανώσεις που συνδέονται μ’ αυτές και έχουν αναπτυχθεί για να πολεμήσουν πιστούς στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Οι βιαιότητες αυτές είναι οι πρώτες τέτοιας έκτασης αφότου ανέλαβε την εξουσία, στις 8 Δεκεμβρίου, στη Συρία ένας συνασπισμός ανταρτών με επικεφαλής τη ριζοσπαστική ισλαμιστική σουνιτική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ.

Ξέσπασαν έπειτα από ημέρες έντασης στην περιφέρεια της Λαττάκειας, προπυργίου της μουσουλμανικής μειονότητας των Αλαουιτών, στην οποία ανήκει η φατρία του Άσαντ.

Το Κε ντ’ Ορσέ «επαναλαμβάνει την υποστήριξή του σε μια ειρηνική και συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση, χωρίς ξένες επεμβάσεις, η οποία να εγγυάται τη διαφύλαξη του εθνοτικού και θρησκευτικού πλουραλισμού της Συρίας ως μόνο μέσο για να μη βυθιστεί η χώρα στον κατακερματισμό και τη βία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.