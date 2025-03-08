Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα, στις πρώτες δηλώσεις του μετά τις βίαιες συγκρούσεις στα προπύργια των Αλαουιτών, στις δυτικές επαρχίες της χώρας, δήλωσε απόψε ότι θα κυνηγήσει τα «απομεινάρια» του καθεστώτος του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και θα οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους.

Ο Σάρα κάλεσε τους Αλαουίτες αντάρτες, εναντίον των οποίων οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν επιχειρήσεις, να παραδοθούν «πριν να είναι πολύ αργά». Υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του κατά των «ανεξέλεγκτων όπλων», μετά τις ταραχές από τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 220 άνθρωποι μέσα σε δύο ημέρες.

«Τα βάλατε με όλους τους Σύρους και διαπράξατε ασυγχώρητο λάθος. Η απάντηση ήρθε και δεν μπορέσατε να την αντέξετε. Καταθέστε τα όπλα και παραδοθείτε», είπε ο Σάρα, ο επικεφαλής του ισλαμιστικού συνασπισμού που ανέτρεψε τον Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο Σάρα πρόσθεσε ότι στόχος του είναι να έχει το κράτος «το μονοπώλιο των όπλων» και να μην υπάρχουν στο εξής «ανεξέλεγκτα όπλα» στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.