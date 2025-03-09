Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κάλεσε σήμερα να αρχίσουν «αμέσως» έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς ανέφερε πως αντιπροσωπεία της είχε συνομιλίες στο Κάιρο με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου, τον Χασάν Μαχμούτ Ρασάντ, για την κατάπαυση του πυρός και τις ανταλλαγές αιχμαλώτων με παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Χθες Σάββατο η Χαμάς ανέφερε πως υπάρχουν «θετικές ενδείξεις» για την πιθανότητα να τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη φάση της συμφωνίας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εξέφρασε την «ετοιμότητα» της Χαμάς να διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις κατά τρόπο «που θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα του λαού μας», καλεί να ενταθούν οι προσπάθειες να φθάσει «βοήθεια» στη Λωρίδα της Γάζας και θέλει να «αρθεί ο αποκλεισμός του δεινοπαθούντος λαού μας».

Αργότερα, σε νεότερη ανακοίνωση μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας της με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών Ρασάντ, η Χαμάς ανέφερε πως εγκρίνει τον σχηματισμό επιτροπής αποτελούμενης από «εθνικές και ανεξάρτητες» προσωπικότητες που θα αναλάβει ρόλο υπηρεσιακής κυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας ωσότου διεξαχθούν εκλογές στον θύλακο.

Ο αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι είπε κατά τη διάρκεια της συνόδου του Οργανισμού Ισλαμικής Δημοκρατίας (ΟΙΣ) πως το Κάιρο, σε συντονισμό με τους Παλαιστίνιους, εισηγείται να σχηματιστεί επιτροπή τεχνοκρατών που θα αναλάβει ρόλο υπηρεσιακής κυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης πως ετοιμάζεται για διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα σταλεί «αντιπροσωπεία στη Ντόχα τη Δευτέρα (σ.σ. αύριο) στο πλαίσιο προσπάθειας να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις», κατόπιν «πρόκλησης των μεσολαβητών υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ».

Παρότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε δυο Παλαιστίνιους στη Ράφα (νότια) χθες, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Άλλοι δυο άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε αεροπορικό πλήγμα προχθές Παρασκευή.

Τα τρία στάδια της Συμφωνίας

Με βάση τη συμφωνία που τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου, στη δεύτερη φάση της θα επαναπατριστούν οι 58 ισραηλινοί όμηροι —34 εξ αυτών είναι νεκροί, 24 ζωντανοί, κατά τον ισραηλινό στρατό— που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας και θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Η πρώτη φάση τυπικά ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο. Την επομένη, ο ισραηλινός στρατός εμποδίζει ξανά την είσοδο όλων των αγαθών στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο και απαιτεί η Χαμάς να αφήσει ελεύθερους «όλους» τους εναπομείναντες ομήρους χωρίς να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση.

Κατά τη διάρκειά της 1ης φάσης, η Χαμάς παρέδωσε 33 ομήρους, ανάμεσά τους τέσσερις σορούς, στο Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές αρχές άφησαν ελεύθερους περίπου 1.800 Παλαιστίνιους. Το Ισραήλ επέτρεψε επίσης να εισέλθει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακο υπό πολιορκία — προτού προχωρήσει ξανά σε αποκλεισμό της την περασμένη Κυριακή.

Η άνευ προηγουμένου έφοδος της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα αυτού του πολέμου, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.218 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Οι ευρείας κλίμακας, καταστροφικές ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 48.453 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

