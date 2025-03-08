Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 700 άμαχοι αλαουίτες έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας και συμμαχικές τους οργανώσεις, στη διάρκεια επιχειρήσεων και μαχών με πιστούς στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ στη δυτική Συρία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε πως, από την Πέμπτη, «745 άμαχοι αλαουίτες σκοτώθηκαν στις περιφέρειες της συριακής ακτής και των βουνών της Λαττάκειας από τις δυνάμεις ασφαλείας και οργανώσεις που συνδέονται μ' αυτές».

Η ανακοίνωση αυτή αυξάνει τον απολογισμό των βιαιοτήτων σε τουλάχιστον 1.018 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 273 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και μαχητές πιστοί στη φατρία του Άσαντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η οικογένεια Άσαντ, μέλη της μειονοτικής αίρεσης των Αλαουιτών, κυβέρνησε τη Συρία για περισσότερο από μισό αιώνα έως ότου εκδιώχθηκε στα τέλη του περασμένου έτους από τους σουνίτες ισλαμιστές μαχητές που προσπάθησαν να αναδιαμορφώσουν την πολιτική και σεχταριστική τάξη της χώρας.

Οι Αλαουίτες της Συρίας αποτελούν περίπου το 10% του πληθυσμού.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ Αλ-Σάραα δεσμεύτηκε σε τηλεοπτική ομιλία του την Παρασκευή να καταδιώξει τους υπεύθυνους για τη δολοφονία δεκάδων συριακών στελεχών ασφαλείας.

Προέτρεψε επίσης τις δυνάμεις ασφαλείας να «διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν υπερβολικές ή αδικαιολόγητες απαντήσεις» μετά από αναφορές για πολλές απώλειες αμάχων κατά τη διάρκεια συγκρούσεων.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι μετά τον θάνατο πολλών αστυνομικών και προσωπικού ασφαλείας, «μεγάλα, ανοργάνωτα πλήθη κινήθηκαν προς την ακτή», επικαλούμενο αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικών της Συρίας.

Δολοφονίες αντεκδίκησης μεταξύ Σουνιτών και Αλαουιτών

Οι δολοφονίες εκδίκησης που ξεκίνησαν την Παρασκευή από σουνίτες μουσουλμάνους ένοπλους πιστούς στην κυβέρνηση εναντίον μελών της μειονοτικής αίρεσης των Αλαουιτών του Άσαντ αποτελούν σημαντικό πλήγμα για τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, την ομάδα που οδήγησε στην ανατροπή της πρώην κυβέρνησης. Οι Αλαουίτες αποτελούσαν ένα μεγάλο μέρος της βάσης υποστήριξης του Άσαντ για δεκαετίες.

Κάτοικοι χωριών και πόλεων των Αλαουιτών μίλησαν στο Associated Press για δολοφονίες κατά τις οποίες ένοπλοι πυροβόλησαν Αλαουίτες, στην πλειονότητά τους άνδρες, στους δρόμους ή στις πόρτες των σπιτιών τους. Πολλά σπίτια Αλαουιτών λεηλατήθηκαν και στη συνέχεια πυρπολήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές, είπαν στο AP.

Κοινή δήλωση των Πατριαρχών των Χριστιανικών Εκκλησιών της Συρίας - Καταδικάζουν τις σφαγές αθώων

Με κοινή δήλωση, οι τρεις Πατριάρχες των Χριστιανικών Εκκλησιών της Συρίας Ιωάννης Ι’, Ιγνάτιος Εφραίμ Β’ και Γιουσέφ Αλ Αμπσι «ζητούν να σταματήσουν αμέσως αυτές οι φρικτές πράξεις στη Συρία, καταδικάζοντας το πρόσφατο κύμα επιθέσεων και φόνων αμάχων.

Ολόκληρη η δήλωση:

Τις τελευταίες ημέρες, η Συρία έχει γίνει μάρτυρας μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης της βίας, της κτηνωδίας και των δολοφονιών, με αποτέλεσμα επιθέσεις εναντίον αθώων πολιτών, μεταξύ των οποίων γυναικών και παιδιών. Σπίτια έχουν παραβιαστεί από ανθρώπους που αγνόησαν την ιερότητα τους και περιουσίες έχουν λεηλατηθεί - σκηνές που αντικατοπτρίζουν έντονα την τεράστια δυστυχία που υφίσταται ο συριακός λαός.

Οι Χριστιανικές Εκκλησίες, ενώ καταδικάζουν σθεναρά κάθε πράξη που απειλεί την ειρήνη μεταξύ των πολιτών, καταγγέλλουν και καταδικάζουν τις σφαγές με στόχο αθώους αμάχους και ζητούν τον άμεσο τερματισμό αυτών των φρικτών πράξεων, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όλες τις ανθρώπινες και ηθικές αξίες.

Οι Εκκλησίες ζητούν επίσης την ταχεία δημιουργία συνθηκών που θα ευνοήσουν την επίτευξη εθνικής συμφιλίωσης μεταξύ του συριακού λαού. Προτρέπουν για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που διευκολύνει τη μετάβαση σε ένα κράτος που σέβεται όλους τους πολίτες του και θέτει τα θεμέλια για μια κοινωνία βασισμένη στην ισότητα των πολιτών και τη γνήσια συνεργασία, απαλλαγμένη από τη λογική της εκδίκησης και του αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, επαναβεβαιώνουν την ενότητα της συριακής επικράτειας και απορρίπτουν κάθε προσπάθεια διαίρεσής της.

Οι Εκκλησίες καλούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός της Συρίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να θέσουν τέρμα στη βία και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις που θα προασπίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα διατηρούν την εθνική ενότητα.

Προσευχόμαστε ο Θεός να προστατεύσει τη Συρία και το λαό της και να επικρατήσει ειρήνη σε όλη τη χώρα.



Joint Statement by the Patriarchs in Syria

Damascus, 8 March 2025



In recent days, #Syria has witnessed a dangerous escalation of violence, brutality, and killings, resulting in attacks on innocent civilians, including women and children. Homes have been violated, their sanctity… pic.twitter.com/taN78IdCDY — Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) March 8, 2025

ΥΠΕΞ: Βαθιά θορυβημένοι από τις αναφορές για βίαιες συγκρούσεις με πολλές απώλειες αμάχων

«Είμαστε βαθιά θορυβημένοι από τις αναφορές για βίαιες συγκρούσεις με πολλές απώλειες αμάχων στη Συρία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις, απέχοντας από ενέργειες που θα πυροδοτούσαν περαιτέρω τις εντάσεις».

«Οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν τον επείγοντα χαρακτήρα μιας πολιτικής μεταβατικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς και τη διασφάλιση της προστασίας όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, στο πνεύμα της εθνικής ενότητας», καταλήγει.

