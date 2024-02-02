Πορτογαλία: Άνοδο της ακροδεξιάς στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών του Μαρτίου

Το ακροδεξιό κόμμα Chega (‘Αρκετά’) της Πορτογαλίας ανήλθε στο 21% της πρόθεσης ψήφου σε νέα δημοσκόπηση ενόψει των πρόωρων εκλογών της 10ης Μαρτίου, μειώνοντας τη διαφορά από τα κυρίαρχα κόμματα της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς, τα ποσοστά στήριξης των οποίων παραμένουν στάσιμα.

Δημοσκόπηση της εταιρίας ISCTE-ICS για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού SIC TV και της εφημερίδας Expresso, που δημοσιεύθηκε αργά χθες, έδειξε ότι το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) προηγείται με 29% αλλά έχει μικρές πιθανότητες να παραμείνει στην εξουσία καθώς το κοινοβούλιο θα ελέγχεται από πλειοψηφία της δεξιάς πτέρυγας.

Σε μικρή απόσταση ακολουθεί η προσφάτως συσταθείσα Aliança Democratica (AD/Δημοκρατική Συμμαχία) – μια συμμαχία μεταξύ των κεντροδεξιών Σοσιαλδημοκρατών και του συντηρητικού CDS-PP –με ποσοστό 27%.

Το λαϊκιστικό, κατά του κατεστημένου Chega, που υπόσχεται να πατάξει τη διαφθορά, κέρδισε έξι ποσοστιαίες μονάδες ξεπερνώντας το όριο του 20% για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση.

Η αυξανόμενη στήριξη για το Chega αντικατοπτρίζει αντίστοιχες κινήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα εθνικιστικά και τα ακροδεξιά κόμματα φλερτάρουν τους ψηφοφόρους με εξαγγελίες για αυστηροποίηση των κανόνων μετανάστευσης και χαλάρωση των πολιτικών της ΕΕ για το Κλίμα.

Ακροδεξιά κόμματα, όπως ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι στην Ιταλία και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), αναμένεται να τα πάνε καλά στις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Ο αρχηγός του Chega Αντρέ Βεντούρα δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι το κόμμα του θα ζητήσει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνασπισμού της δεξιάς πτέρυγας με αντάλλαγμα στήριξη στο Κοινοβούλιο.

Όλα τα δεξιά κόμματα της Πορτογαλίας μαζί, συμπεριλαμβανομένης της Φιλελεύθερης Πρωτοβουλίας που είναι υπέρ των επιχειρήσεων και συγκεντρώνει ποσοστό στήριξης 3%, αντιστοιχούν στο 53% της πρόθεσης ψήφου.

Ωστόσο ο ηγέτης του PSD Λουίς Μοντενέγκρο έχει στο παρελθόν αποκλείσει την περίπτωση συμφωνίας με την Chega, εντείνοντας την πολιτική αβεβαιότητα.

Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα παραιτήθηκε στις 7 Νοεμβρίου λόγω έρευνας για τις φερόμενες ως παρατυπίες στον τρόπο που η κυβέρνησή του χειρίστηκε μεγάλα ‘πράσινα’ επενδυτικά έργα, οδηγώντας στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Ο ίδιος αρνείται ότι έκανε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, ο Κόστα αντικαταστάθηκε από τον 46χρονο πρώην υπουργό Υποδομών Πέντρο Νούνο Σάντος στην αρχηγία του PS.

Η δημοσκόπηση της ISCTE-ICS διενεργήθηκε με δείγμα 804 ανθρώπων στις 16-25 Ιανουαρίου, με περιθώριο λάθος 3,5%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.