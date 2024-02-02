Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν στην Ιταλία με την κατηγορία ότι ανήκαν σε οργάνωση η οποία παρέδιδε κινητά τηλέφωνα και ναρκωτικά σε φυλακισμένους με χρήση drones.
Σύμφωνα με τις έρευνες, η παράδοση κινητών και τηλεφώνων σε κρατουμένους με αυτό τον τρόπο γινόταν σε σωφρονιστικά ιδρύματα της ευρύτερης περιοχής του Τορίνο, της κεντρικής Ιταλίας και της Σικελίας.
Η ιταλική αστυνομία κατέσχεσε δύο drones ενώ η έρευνα ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, με την σύλληψη ενός χειριστή. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το όλο αυτό παράνομο δίκτυο συντόνιζε κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για συνεργασία με την μαφία και βρίσκεται στις φυλακές του Ακράγαντα, στην Σικελία.
Για κάθε παράδοση, οι χειριστές των ντρόουν λάμβαναν 1.500 ευρώ και μέσα σε λίγους μήνες η οργάνωση είχε κερδίσει πάνω από 100.000 ευρώ. Τα ναρκωτικά και τα κινητά έφταναν απευθείας στα κελιά των κρατουμένων, ενώ ο εγκέφαλος της σπείρας λάμβανε στη συνέχεια βίντεο ως απόδειξη της παράδοσης. Δεν έλειπαν κάποιες φορές και διαμαρτυρίες για ελλιπή η αποτυχημένη αποστολή, οπότε ακολουθούσε δωρεάν επανάληψή της.
