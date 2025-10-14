«Συνταγή» Βόρειας Ιρλανδίας για τη Γάζα: Το σχέδιο της Βρετανίας για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Η Βρετανία προτίθεται να προσφέρει την τεχνογνωσία της από τον αφοπλισμό του IRA στη Βόρεια Ιρλανδία, στο πλαίσιο των συνομιλιών για την παράδοση των όπλων από τη Χαμάς, σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιθυμεί να αξιοποιήσει τα διδάγματα από την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς εισέρχονται στο δεύτερο στάδιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς, να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Γάζας και να συμμετάσχει στην αποστολή παρακολούθησης της εκεχειρίας».

Αν και τα σχέδια βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού διαβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν» για να υποστηρίξει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες αυτές διαδραματίζει ο Τζόναθαν Πάουελ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Στάρμερ, ο οποίος είχε συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στη Βόρεια Ιρλανδία τρεις δεκαετίες πριν. Ο Πάουελ, ο οποίος δέχεται επίσης κριτική για τον ρόλο του στην κατάρρευση της υπόθεσης κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, βρίσκεται σε επαφή σχεδόν σε καθημερινή βάση με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον απεσταλμένο του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος συμμετείχε επίσης ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τη Βόρεια Ιρλανδία ως πρωθυπουργός στα τέλη της δεκαετίας του '90, πρόκειται να αναλάβει ρόλο στο νέο «Συμβούλιο για την Ειρήνη» στη Γάζα.

Ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε: «Κάθε κατάσταση είναι διαφορετική, αλλά τώρα πρέπει να γίνει μια κρίσιμη συζήτηση για τον αφοπλισμό της Χαμάς, διασφαλίζοντας ότι θα καταθέσουν τα όπλα τους, παράλληλα με την ανάπτυξη της αποστολής παρακολούθησης της εκεχειρίας, τη διεθνή δύναμη ασφαλείας και την εφαρμογή ρυθμίσεων μεταβατικής διακυβέρνησης στη Γάζα. Έχουμε δηλώσει ότι είμαστε πρόθυμοι να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο σε αυτό».

Το μοντέλο της Βόρειας Ιρλανδίας βασίζεται στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998, βάσει της οποίας οι παραστρατιωτικές ομάδες και από τις δύο πλευρές (republicans και loyalists) συμφώνησαν να παραδώσουν τον οπλισμό τους. Για την επίβλεψη της διαδικασίας συστάθηκε μια Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Αφοπλισμού. Η διαδικασία διήρκεσε συνολικά τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που οι ομάδες άρχισαν να αφοπλίζονται.



Πηγή: skai.gr

