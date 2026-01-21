Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά αυτή την ώρα στο Νταβός, σε μια ομιλία που διεξάγεται υπό το βάρος των εντάσεων στις σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης, καθώς η επιμονή του για την απόκτηση της Γροιλανδίας και οι απειλές για νέους δασμούς προκαλούν αντιδράσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας πως «είναι υπέροχο που επιστρέφω στο όμορφο Νταβός» και ότι βρίσκεται ανάμεσα σε «τόσους πολλούς επιχειρηματικούς ηγέτες, τόσους φίλους, μερικούς εχθρούς και όλους τους διακεκριμένους προσκεκλημένους».

Ο Τραμπ άνοιξε τις δηλώσεις του στο Νταβός με επαίνους για την αμερικανική οικονομία.

Πηγή: skai.gr

