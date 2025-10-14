Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Γερμανός πρόεδρος - Πρώτη επίσκεψη μετά από 27 χρόνια

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα θα φιλοξενήσουν τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο Κάστρο του Ουίνδσορ 

Σταϊνμάιερ

Ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο αργότερα φέτος, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η επίσκεψη, που έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 3 έως 5 Δεκεμβρίου, θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Γερμανού προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 27 χρόνια. 

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα θα φιλοξενήσουν τον Γερμανό πρόεδρο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ βρίσκονται υπό ανακαίνιση.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark