Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Γερμανός πρόεδρος - Πρώτη επίσκεψη μετά από 27 χρόνια

Ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο αργότερα φέτος, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.
Η επίσκεψη, που έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 3 έως 5 Δεκεμβρίου, θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Γερμανού προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 27 χρόνια.
Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα θα φιλοξενήσουν τον Γερμανό πρόεδρο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ βρίσκονται υπό ανακαίνιση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.