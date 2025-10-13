Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η Χαμάς παρέδωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους που κρατούσε στη Γάζα και σε αντάλλαγμα το Ισραήλ απελευθέρωσε Παλαιστίνιους κρατούμενους, ως μέρος της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Η συμφωνία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 (09:00 GMT) την Παρασκευή και αύξησε την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας το Σαββατοκύριακο. Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, αναμένεται να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες των επόμενων φάσεων.

Τι είναι γνωστό

Ποιοι είναι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν;

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αναμένεται να οδηγήσει στην απελευθέρωση και των 48 Ισραηλινών και άλλων εθνικοτήτων ομήρων από τη Χαμάς που κρατούνταν κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων πολέμου. Από αυτούς μόνο οι 20 είναι επιβεβαιωμένα ζωντανοί.

Όλοι εκτός από έναν ήταν μεταξύ των 251 ατόμων που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι. Το Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα, κατά την οποία έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 67.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής που διοικείται από τη Χαμάς.

Το πρωί της Δευτέρας, η Χαμάς παρέδωσε 20 ζωντανούς ομήρους χωρισμένους σε δύο ομάδες στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

Οι ισραηλινές Αρχές δήλωσαν ότι η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από τους Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal και Matan Angrest.

Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από τους Bar Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David Cunio, Eitan Horn, Rom Braslabski και Ariel Cunio.

Ένα αντίγραφο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που δημοσιεύθηκε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρει ότι τα λείψανα όλων των νεκρών ομήρων θα πρέπει επίσης να παραδοθούν έως τις 12:00 τοπική ώρα (09:00 GMT) τη Δευτέρα. Ωστόσο, φαίνεται επίσης να αναγνωρίζει ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις ενδέχεται να μην είναι σε θέση να τα εντοπίσουν όλα εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, όπως μεταδίδει το BBC.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι μια διεθνής ομάδα εργασίας θα ξεκινήσει εργασίες για τον εντοπισμό των λειψάνων οποιουδήποτε δεν επιστραφεί.

Ποιοι είναι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώνονται;

Σε αντάλλαγμα για τους ομήρους, το Ισραήλ συμφώνησε να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές και 1.718 κρατούμενους από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων 15 ανηλίκων.

Λίστες με τα ονόματα των κρατουμένων και των κρατουμένων δημοσιεύθηκαν από το Γραφείο Τύπου για τους Κρατούμενους που διοικείται από τη Χαμάς το πρωί της Δευτέρας.

Ο κατάλογος των κρατουμένων δεν περιλαμβάνει υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που εκτίουν πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης για θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών - συμπεριλαμβανομένων των Marwan Barghouti και Ahmad Saadat - των οποίων την απελευθέρωση είχε ζητήσει η Χαμάς.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι περίπου 100 από τους 250 θα απελευθερωθούν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, 15 στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και 135 θα απελαθούν στη Λωρίδα της Γάζας ή αλλού.

Δεν είναι σαφές εάν καθυστέρηση στην απελευθέρωση όλων των νεκρών ομήρων θα μπορούσε επίσης να καθυστερήσει την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Τι αναμένεται να συμβεί στη συνέχεια;

Πριν από την απελευθέρωση των ομήρων, ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν, έχοντας, όμως, ακόμη τον έλεγχο σχεδόν του 53% της Γάζας - το πρώτο από τα τρία στάδια της ισραηλινής αποχώρησης, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ.

Μια πολυεθνική δύναμη περίπου 200 στρατιωτών, υπό την επίβλεψη του αμερικανικού στρατού, θα παρακολουθεί την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Εκτιμάται ότι η δύναμη περιλαμβάνει στρατεύματα από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος της Γάζας.

Το σχέδιο 20 σημείων, αναφέρει ότι εάν συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές, ο πόλεμος θα «λήξει αμέσως».

Αναφέρει ότι η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και όλες οι «στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές» θα καταστραφούν.

Σημειώνει επίσης ότι η Γάζα θα κυβερνάται αρχικά από μια προσωρινή μεταβατική επιτροπή Παλαιστινίων τεχνοκρατών - υπό την επίβλεψη ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» με επικεφαλής και πρόεδρο τον Τραμπ και με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.

Η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας θα παραδοθεί τελικά στην Παλαιστινιακή Αρχή - η οποία διοικεί τη Δυτική Όχθη - μόλις γίνουν σχετικές μεταρρυθμίσεις.

Η Χαμάς - η οποία διοικεί την περιοχή από το 2007 - δεν θα διαδραματίσει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνησή της, άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με το σχέδιο.

Στα μέλη της Χαμάς θα προσφερθεί αμνηστία εάν δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη ή θα τους παρασχεθεί ασφαλής δίοδος σε άλλη χώρα.

Κανένας Παλαιστίνιος δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν.

Ένα «σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ για την ανοικοδόμηση και την ''ενεργοποίηση'' της Γάζας» θα δημιουργηθεί από μια ομάδα ειδικών.

Ποια είναι τα βασικά σημεία τριβής;

Είναι πιθανό να υπάρξουν πολλά σημεία διαφωνίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που αφορούν τα μεταγενέστερα στάδια της συμφωνίας.

Η Χαμάς έχει αρνηθεί προηγουμένως να παραδώσει τα όπλα της, λέγοντας ότι θα το κάνει μόνο όταν θα έχει ιδρυθεί ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η ομάδα επίσης δεν έκανε καμία αναφορά για την παράδοση των όπλων στην αρχική της απάντηση στο σχέδιο το περασμένο Σαββατοκύριακο, τροφοδοτώντας εικασίες ότι η θέση της δεν είχε αλλάξει.

Και παρόλο που το Ισραήλ έχει συμφωνήσει πλήρως με το σχέδιο του Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φάνηκε να αντιτίθεται στην εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής σε μια μεταπολεμική Γάζα.

Η Χαμάς έχει επίσης δηλώσει ότι αναμένει να έχει κάποιο μελλοντικό ρόλο στη Γάζα ως μέρος «ενός ενιαίου παλαιστινιακού κινήματος», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ένα άλλο σημείο τριβής είναι η έκταση της αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων. Το Ισραήλ λέει ότι η πρώτη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού οδηγεί στη διατήρηση του ελέγχου περίπου του 53% της Γάζας. Το σχέδιο του Λευκού Οίκου υποδεικνύει περαιτέρω αποχωρήσεις περίπου στο 40% και στη συνέχεια στο 15%.

Αυτό το τελικό στάδιο θα είναι μια «περίμετρος ασφαλείας» που θα «παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι πλήρως ασφαλής από οποιαδήποτε αναδυόμενη τρομοκρατική απειλή».

Η διατύπωση εδώ είναι ασαφής και δεν δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων - κάτι στο οποίο η Χαμάς είναι πιθανό να θέλει σαφήνεια.

