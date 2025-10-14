Λογαριασμός
Σοκ στην Ιταλία: Ενοικοι ανατίναξαν το σπίτι τους, στη διάρκεια έξωσης - 3 αστυνομικοί νεκροί - Βίντεο 

Μια 60χρονη προκάλεσε φονική έκρηξη - Στο εσωτερικό του σπιτιού υπήρχαν τουλάχιστον πέντε φιάλες υγραερίου οι οποίες ήταν ανοικτές και βόμβες μολότοφ

ιταλια

Τραγική κατάληξη είχε στην Ιταλία η υπόθεση έξωσης μία οικογένειας από το σπίτι της, ένα αγρόκτημα στο Καστέλ Ντ’Ατζάνο, στην επαρχία της Βερόνα. 

Οι δυνάμεις της τάξης είχαν επέμβει για να εκκενώσουν την κατοικία όταν σημειώθηκε μια τεράστια έκρηξη, που σκότωσε 3 αστυνομικούς και τραυμάτισε άλλους 10. 

Μέσα στο διώροφο κτίριο  βρίσκονταν τρεις άνθρωποι.- μία γυναίκα και δύο άντρες. Η έκρηξη - η οποία έγινε αισθητή σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων - προκλήθηκε από φιάλες αερίου και βόμβες μολότοφ με τις οποίες οι ένοικοι είχε γεμίσει το σπίτι. 

Την ώρα που οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι για να το εκκενώσουν, η 60χρονη γυναίκα φέρεται να ανατίναξε τις φιάλες, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά και κατάρρευση του σπιτιού, που καταπλάκωσε τους τρεις καραμπινιέρους. 

Η 60χρον μεταφέρθηκε επίσης με τραύματα στο νοσοκομείο, όπως και ένας από τους δυο άνδρες που ζούσε μαζί της.

Ο αδελφός του, ο οποίος διέμενε επίσης στη διώροφη αγροικία, εγκατέλειψε την περιοχή και καταζητείται. 

Στο εσωτερικό του σπιτιού υπήρχαν τουλάχιστον πέντε φιάλες υγραερίου οι οποίες ήταν ανοικτές, ενώ βρέθηκαν και βόμβες μολότοφ.

«Πρόκειται για δραματικό συμβάν. Η έκρηξη, όπως φαίνεται, οφείλεται σε ηθελημένη διαρροή φυσικού αερίου. Δεν ήθελαν να φύγουν από το σπίτι, στο οποίο είχαν κάνει κατάληψη, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα είχαμε μια τόσο ακραία εξέλιξη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.

TAGS: Ιταλία Έκρηξη
