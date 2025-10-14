Τραγική κατάληξη είχε στην Ιταλία η υπόθεση έξωσης μία οικογένειας από το σπίτι της, ένα αγρόκτημα στο Καστέλ Ντ’Ατζάνο, στην επαρχία της Βερόνα.

Οι δυνάμεις της τάξης είχαν επέμβει για να εκκενώσουν την κατοικία όταν σημειώθηκε μια τεράστια έκρηξη, που σκότωσε 3 αστυνομικούς και τραυμάτισε άλλους 10.

3 carabinieri morti e una decina tra militari e agenti di polizia feriti: questo il bilancio dell’esplosione di un casolare a Castel D’Azzano, in provincia di #Verona.

Le forze dell’ordine erano intervenute per sgomberare l’abitazione… pic.twitter.com/8ze7RMvsxP — Tg1 (@Tg1Rai) October 14, 2025

Μέσα στο διώροφο κτίριο βρίσκονταν τρεις άνθρωποι.- μία γυναίκα και δύο άντρες. Η έκρηξη - η οποία έγινε αισθητή σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων - προκλήθηκε από φιάλες αερίου και βόμβες μολότοφ με τις οποίες οι ένοικοι είχε γεμίσει το σπίτι.

Την ώρα που οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι για να το εκκενώσουν, η 60χρονη γυναίκα φέρεται να ανατίναξε τις φιάλες, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά και κατάρρευση του σπιτιού, που καταπλάκωσε τους τρεις καραμπινιέρους.

❌#Verona, nella notte tragica esplosione e crollo di un casolare a Castel d’Azzano, durante un’operazione di sgombero: tre carabinieri sono deceduti, estratti dalle macerie dai #vigilidelfuoco, feriti 12 appartenenti alle forze dell’ordine e una donna, 7 pompieri in ospedale per… pic.twitter.com/P8RBOFwHP8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 14, 2025

Η 60χρον μεταφέρθηκε επίσης με τραύματα στο νοσοκομείο, όπως και ένας από τους δυο άνδρες που ζούσε μαζί της.

Ο αδελφός του, ο οποίος διέμενε επίσης στη διώροφη αγροικία, εγκατέλειψε την περιοχή και καταζητείται.

Στο εσωτερικό του σπιτιού υπήρχαν τουλάχιστον πέντε φιάλες υγραερίου οι οποίες ήταν ανοικτές, ενώ βρέθηκαν και βόμβες μολότοφ.

#Verona, Esplosione durante uno sgombero di un'abitazione: morti 3 carabinieri e 15 feriti tra le forze dell'ordine#Mattino5 pic.twitter.com/cP7KqdEl7b — Mattino5 (@mattino5) October 14, 2025

«Πρόκειται για δραματικό συμβάν. Η έκρηξη, όπως φαίνεται, οφείλεται σε ηθελημένη διαρροή φυσικού αερίου. Δεν ήθελαν να φύγουν από το σπίτι, στο οποίο είχαν κάνει κατάληψη, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα είχαμε μια τόσο ακραία εξέλιξη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.

