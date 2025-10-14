Γάζα: Η «Διακήρυξη για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία» του Τραμπ

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης για «Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία» που υπέγραψαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι και της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Σαρμ ελ Σέιχ δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος. Στόχος του φιλόδοξου σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ είναι η κατοχύρωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και η απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζώντων και νεκρών.

«Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό και τον ριζοσπαστισμό σε όλες τις μορφές του. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ακμάσει όταν η βία και ο ρατσισμός ομαλοποιούνται ή όταν οι ριζοσπαστικές ιδεολογίες απειλούν τον ιστό της πολιτικής ζωής» ξεκαθαρίζεται στη διακήρυξη.

«Αναγνωρίζουμε ότι η Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αντέξει έναν επίμονο κύκλο παρατεταμένου πολέμου, αδιεξόδων διαπραγματεύσεων ή την αποσπασματική, ατελή ή επιλεκτική εφαρμογή επιτυχώς διαπραγματευμένων όρων» τονίζεται.

Αναλυτικά η Διακήρυξη Τραμπ για Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία

«Εμείς, οι υπογράφοντες, χαιρετίζουμε την πραγματικά ιστορική δέσμευση και εφαρμογή από όλα τα μέρη της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Τραμπ, η οποία τερματίζει περισσότερα από δύο χρόνια μεγάλης ταλαιπωρίας και απώλειας — ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την περιοχή που ορίζεται από την ελπίδα, την ασφάλεια και ένα κοινό όραμα για ειρήνη και ευημερία.

Υποστηρίζουμε και στηρίζουμε τις ειλικρινείς προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και να φέρει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μαζί, θα εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία με τρόπο που να διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις ευκαιρίες για όλους τους λαούς της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών.

Κατανοούμε ότι η διαρκής ειρήνη θα είναι αυτή στην οποία τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισραηλινοί θα μπορούν να ευημερούν με προστατευμένα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους, εγγυημένη την ασφάλειά τους και διατηρημένη την αξιοπρέπειά τους.

Επιβεβαιώνουμε ότι η ουσιαστική πρόοδος προκύπτει μέσω της συνεργασίας και του διαρκούς διαλόγου, και ότι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εθνών και λαών εξυπηρετεί τα διαρκή συμφέροντα της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.

Αναγνωρίζουμε τη βαθιά ιστορική και πνευματική σημασία αυτής της περιοχής για τις θρησκευτικές κοινότητες των οποίων οι ρίζες είναι συνυφασμένες με τη γη της περιοχής - μεταξύ αυτών ο Χριστιανισμός, το Ισλάμ και ο Ιουδαϊσμός. Ο σεβασμός για αυτές τις ιερές συνδέσεις και η προστασία των μνημείων πολιτιστικής τους κληρονομιάς θα παραμείνουν πρωταρχικής σημασίας στη δέσμευσή μας για ειρηνική συνύπαρξη.

Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό και τον ριζοσπαστισμό σε όλες τις μορφές του. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ακμάσει όταν η βία και ο ρατσισμός ομαλοποιούνται ή όταν οι ριζοσπαστικές ιδεολογίες απειλούν τον ιστό της πολιτικής ζωής. Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν τον εξτρεμισμό και να προωθήσουμε την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες και τον αμοιβαίο σεβασμό ως θεμέλια για διαρκή ειρήνη.

Δεσμευόμαστε με το παρόν για την επίλυση μελλοντικών διαφορών μέσω διπλωματικής εμπλοκής και διαπραγμάτευσης και όχι μέσω βίας ή παρατεταμένης σύγκρουσης. Αναγνωρίζουμε ότι η Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αντέξει έναν επίμονο κύκλο παρατεταμένου πολέμου, αδιεξόδων διαπραγματεύσεων ή την αποσπασματική, ατελή ή επιλεκτική εφαρμογή επιτυχώς διαπραγματευμένων όρων. Οι τραγωδίες που παρατηρήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να χρησιμεύσουν ως επείγουσα υπενθύμιση ότι οι μελλοντικές γενιές αξίζουν κάτι καλύτερο από τις αποτυχίες του παρελθόντος.

Επιδιώκουμε την ανοχή, την αξιοπρέπεια και τις ίσες ευκαιρίες για κάθε άτομο, διασφαλίζοντας ότι αυτή η περιοχή είναι ένας τόπος όπου όλοι μπορούν να επιδιώξουν τις φιλοδοξίες τους με ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία, ανεξάρτητα από φυλή, πίστη ή εθνικότητα.

Επιδιώκουμε ένα ολοκληρωμένο όραμα ειρήνης, ασφάλειας και κοινής ευημερίας στην περιοχή, βασισμένο στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και του κοινού πεπρωμένου.

Με αυτό το πνεύμα, χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη δημιουργία ολοκληρωμένων και βιώσιμων ειρηνευτικών ρυθμίσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και τη φιλική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του στην περιοχή. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά για την εφαρμογή και τη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς, χτίζοντας θεσμικά θεμέλια πάνω στα οποία οι μελλοντικές γενιές μπορούν να ευδοκιμήσουν μαζί ειρηνικά.

Δεσμευόμαστε για ένα μέλλον διαρκούς ειρήνης.

Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι

Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι

Εμίρης του Κράτους του Κατάρ

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας»

