Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η υπηρεσία πληροφοριών ΜΙ5 προειδοποιώντας τους βουλευτές του βρετανικού κοινοβουλίου ότι αποτελούν στόχο κατασκοπείας από την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν.

Μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε από την κυβέρνηση, και ενόψει της επίσημης τοποθέτησης του υφυπουργού εσωτερικών αρμόδιου για θέματα ασφαλείας Νταν Τζάρβις στη Βουλή των Κοινοτήτων, οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών εξέδωσαν νέες οδηγίες με στόχο την προστασία της χώρας από ξένους πράκτορες.

Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται πως οι βουλευτές και οι συνεργάτες τους ενδέχεται να στοχοποιηθούν λόγω της πρόσβασής τους σε πληροφορίες, της ικανότητάς τους να διαμορφώνουν την πολιτική ή την κοινή γνώμη, ή ακόμη και λόγω των σχέσεών τους με άλλα πρόσωπα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο διαβαθμισμένο υλικό, αλλά και προνομιακές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν πολύτιμες. Η προσέγγιση και η άσκηση επιρροής θα μπορούσε να γίνει μέσω της εκμετάλλευσης ταξιδιών στο εξωτερικό, της διαδικτυακής δραστηριότητας, αλλά και μέσω οικονομικών δωρεών.

Ο γενικός διευθυντής της MI5, σερ Κεν ΜακΚάλουμ, δήλωσε: «Όταν ξένα κράτη υποκλέπτουν ζωτικές πληροφορίες του Ηνωμένου Βασιλείου ή χειραγωγούν τις δημοκρατικές μας διαδικασίες, δεν βλάπτουν απλώς την ασφάλειά μας βραχυπρόθεσμα. Διαβρώνουν τα θεμέλια της κυριαρχίας μας και την ικανότητά μας να προστατεύουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας».

«Όλοι όσοι διαβάζουν αυτές τις πληροφορίες ενδιαφέρονται βαθιά για τον ρόλο που διαδραματίζουν στη δημοκρατία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναλάβετε δράση σήμερα για να την προστατεύσετε – και τον εαυτό σας.»

Ο Τζάρβις προέτρεψε από την πλευρά του όποιον εργάζεται στην κυβέρνηση, τη δημόσια διοίκηση ή την πολιτική «να είναι σε εγρήγορση και να εμπιστεύεται το ένστικτό του εάν κάτι δεν του φαίνεται σωστό», και να ακολουθεί τις οδηγίες υπηρεσιών ασφαλείας. «Τα μέλη των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών συχνά λειτουργούν κρυφά και εκμεταλλεύονται επαγγελματικές ιστοσελίδες δικτύωσης και προσωπικά τρωτά σημεία για να οικοδομήσουν επιρροή».



