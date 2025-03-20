Τουλάχιστον 85 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας αφότου επανέλαβε την εκστρατεία των βομβαρδισμών και των χερσαίων επιχειρήσεων στον θύλακα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Μία ημέρα αφότου ξεκίνησε μια νέα χερσαία επιχείρηση στην κεντρική Γάζα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα του θύλακα, κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής στην περιοχή της Μπέιτ Λαχία.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, που δεν είχε ανταποδώσει κατά τις πρώτες 48 ώρες της νέας ισραηλινής επίθεσης, ανέφερε πως οι μαχητές της εκτόξευσαν ρουκέτες στο έδαφος του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι σειρήνες ήχησαν στο κέντρο της χώρας μετά την εκτόξευση βλημάτων από τη Γάζα.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί δήλωσαν πως οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έθεσαν στο στόχαστρο πολλά σπίτια σε περιοχές του βόρειου και του νότιου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας. Ερωτηθείς για σχόλια, ο ισραηλινός στρατός είπε πως εξετάζει τις πληροφορίες.

Ο στρατός επανέλαβε τις αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα από την Τρίτη και ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις χθες Τετάρτη, εγκαταλείποντας ουσιαστικά μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς που είχε τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο.

Όπως ανέφερε σήμερα, οι δυνάμεις του ενεπλάκησαν τις τελευταίες 24 ώρες σε μια στοχοποιημένη χερσαία επιχείρηση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να διευρύνει μια ουδέτερη ζώνη που χωρίζει το βόρειο από το νότιο τμήμα της Γάζας, γνωστή ως διάδρομος Νετζαρίμ.

Το Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους να μείνουν μακριά από την κύρια οδική αρτηρία βορρά-νότου Σαλαχουντίν, και να επιλέξουν την παραλιακή διαδρομή.

Η Χαμάς δήλωσε πως η ισραηλινή χερσαία επιχείρηση και η έφοδος στον διάδρομο Νετζαρίμ είναι μια "νέα και επικίνδυνη παραβίαση" της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κάλεσε τους μεσολαβητές να "αναλάβουν τις ευθύνες τους". Μια προσωρινή πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός έληξε στις αρχές του μήνα. Η Χαμάς θέλει να προχωρήσει στη συμφωνημένη δεύτερη φάση, με βάση την οποία το Ισραήλ θα πρέπει να διαπραγματευθεί ένα τέλος στον πόλεμο και την αποχώρηση των στρατευμάτων του, και Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα ανταλλαγούν με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Το Ισραήλ προσέφερε μόνο μια προσωρινή παράταση της εκεχειρίας, απέκοψε όλο τον εφοδιασμό της Γάζας και λέει πως ξεκινάει και πάλι τη στρατιωτική εκστρατεία του ώστε να αναγκάσει τη Χαμάς να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

