Η Χαμάς «δεν έχει κλείσει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, ο Τάχερ αλ-Νούνου, μετά τους μαζικούς πολύνεκρους βομβαρδισμούς που πραγματοποίησε χθες το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και τις απειλές της ισραηλινής κυβέρνησης για κλιμάκωση.

"Η Χαμάς δεν έχει κλείσει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις, αλλά επιμένουμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για νέες συμφωνίες", είπε ο αλ-Νούνου, σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Κάιρο. «Δεν θέτουμε όρους, αλλά ζητάμε [το Ισραήλ] να αναγκαστεί να σταματήσει αμέσως [τις εχθροπραξίες] και να ξεκινήσει τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων" που προβλέπονται στη συμφωνία εκεχειρίας η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

