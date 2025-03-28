Η Σύνοδος των Προθύμων και το αγκάθι

Της Αθηνάς Παπακώστα

«Η Ευρώπη είναι ενωμένη. Η Ευρώπη είναι δυνατή». Αυτό ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε το Παρίσι χθες όταν στη γαλλική πρωτεύουσα συναντήθηκαν ηγέτες από 30 χώρες. Σε αυτή την τρίτη κατά σειρά συνάντηση των… «προθύμων», η Ευρώπη επαναβεβαίωσε τη στήριξή της προς την Ουκρανία και συμφώνησε ομόφωνα, ότι τώρα δεν είναι η στιγμή για άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, ομοφωνία δεν υπήρξε στα σχέδια περί στρατιωτικής δύναμης αποτροπής (reassurance force) με στόχο την εγγύηση της ενδεχόμενης εκεχειρίας.

«Η Ουκρανία είχε το θάρρος να αποδεχτεί μία εκεχειρία 30 ημερών χωρίς όρους», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν προσθέτοντας όμως πως «από την ανακοίνωση των Ουκρανών κι έπειτα, δεν υπήρξε καμία απάντηση από την πλευρά της Ρωσίας». Αντιθέτως, επεσήμανε εξαπολύοντας πυρά κατά της Μόσχας, «η Ρωσία θέτει νέους όρους για υποθετικές εκεχειρίες και κάθε μέρα πραγματοποιούνται νέες επιθέσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της χώρας του στην πολιτική πίεσης προς τη Ρωσία έως ότου αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα από την Ουκρανία, τόνισε πως «υπήρξε απόλυτη σαφήνεια πως η Ρωσία επιχειρεί να καθυστερήσει, παίζει παιχνίδια και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό». Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι οι ηγέτες συζήτησαν πώς θα μπορούσαν οι κυρώσεις να αυξηθούν, ώστε «να υποστηριχθεί η αμερικανική πρωτοβουλία για να έλθει η Ρωσία στο τραπέζι».

Αντιστοίχως, και ο απερχόμενος καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς επέμεινε ότι η άρση των κυρώσεων «θα αποτελούσε σοβαρό λάθος», με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, να ξεκαθαρίζει πως «η Πολωνία θα υποστηρίξει πολύ αποτελεσματικά όλες τις ενέργειες για ειρήνη, σταθεροποίηση και δίκαιη επίλυση αυτού του πολέμου».

Την ίδια στιγμή, σε ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι τόνιζε ότι η Μόσχα «δεν θέλει κανενός είδους ειρήνη» και «θέλει να διχάσει Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες».

Επισήμανε δε ότι θα πρέπει η στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στη Ρωσία να γίνει πιο σθεναρή και να απαντήσει στην παραβίαση, από πλευράς Μόσχας, της εκεχειρίας στις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο να μεταβεί σύντομα στην αμερικανική πρωτεύουσα για συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά της χώρας, τη στιγμή που Bloomberg και Financial Times κάνουν λόγο για σαρωτικές αλλαγές στους όρους της αρχικής οικονομικής συμφωνίας από πλευράς Ουάσιγκτον και δυσαρέσκεια του Κιέβου.

Σε ό,τι αφορά στις απαιτούμενες εγγυήσεις ασφαλείας που Ευρωπαίοι και άλλοι σύμμαχοι μπορούν να προσφέρουν στη μεταπολεμική Ουκρανία, όταν συμφωνηθεί η εκεχειρία, τα μέλη του συνασπισμού των προθύμων δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Η πρόταση περί στρατιωτικής δύναμης αποτροπής (reassuranceforce) με στόχο την εγγύηση της ενδεχόμενης εκεχειρίας ανήκει στο Παρίσι και το Λονδίνο, που αποστέλλουν μαζί με το Βερολίνο στρατιωτική αντιπροσωπεία στο Κίεβο για να συνδράμουν στο κτίσιμο ενός νέου ουκρανικού στρατού, ικανού και ισχυρού ώστε να αποτρέψει κάθε νέα ρωσική απειλή και επιθετικότητα.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε πως «αρκετοί» από τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας είναι έτοιμοι να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά κάποιοι άλλοι «δεν έχουν τη δυνατότητα» ενώ άλλοι είναι απρόθυμοι να το πράξουν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γαλλίας, η εν λόγω δύναμη αποτροπής, θα βρίσκεται μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου αλλά θα προσφέρει στρατιωτική υποστήριξη και θα μπορούσε να αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα περιλαμβάνουν περισσότερη υποστήριξη προς τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

