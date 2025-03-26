ΟΗΕ: 142.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από Γάζα

Η επανέναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσε τον εκτοπισμό 142.000 ανθρώπων σε διάστημα μίας εβδομάδας, έγινε σήμερα γνωστό από τον εκπρόσωπο Τύπο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τα αποθέματα ανθρωπιστικής βοήθειας που εξαντλούνται.

«Μονάχα σε μία εβδομάδα, 142.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, υπενθυμίζοντας πως το 90% του πληθυσμού του παλαιστινιακού θύλακα είχε ήδη εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά το διάστημα μεταξύ 7ης Οκτωβρίου του 2023 και της εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Ιανουάριο του 2025.

«Οι χώροι που υπάρχουν για την επιβίωση οικογενειών μειώνονται», συμπλήρωσε ενώπιον δημοσιογράφων από τη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας πως το 17% της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί ήδη αντικείμενο εντολών εκκένωσης εκ μέρους των ισραηλινών αρχών.

«Οι ανελέητοι βομβαρδισμοί και οι καθημερινές εντολές εκκένωσης σε συνδυασμό με τη συνέχιση του αποκλεισμού» της ανθρωπιστικής βοήθειας εδώ και έναν μήνα και με «τη συστηματική άρνηση στα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσων να κινούνται στο εσωτερικό του θύλακα» έχουν έναν «καταστροφικό αντίκτυπο στο σύνολο των 2 εκατομμυρίων κατοίκων», επισήμανε, υπογραμμίζοντας ότι όλοι οι πόροι στη Γάζα «εξαντλούνται».

«Οι ανθρωπιστικοί εταίροι μας προειδοποιούν για το γεγονός ότι τα αποθέματα φαρμάκων, αερίου για μαγείρεμα και αναγκαίων καυσίμων για να λειτουργούν τα αρτοποιία και τα ασθενοφόρα είναι επικίνδυνα χαμηλά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

