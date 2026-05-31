Ο Τραμπ σκληραίνει το παζάρι με το Ιράν: Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ουράνιο και Ορμούζ

Συνεχίζεται το θρίλερ με το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατά τη διάρκεια της σύσκεψης της Παρασκευής στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ζήτησε αρκετές τροποποιήσεις στο προσχέδιο στο οποίο κατέληξαν οι απεσταλμένοι του με τους Ιρανούς ομολόγους τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος -σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης και δεύτερη πηγή που επικαλείται το Axios- θέλει να υπάρξει συμφωνία και αναμένει να την οριστικοποιήσει σύντομα, αλλά επιθυμεί να ενισχύσει ορισμένα σημεία που είναι σημαντικά για τον ίδιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πυρηνικό υλικό του Ιράν.

Το αίτημα του Τραμπ έχει πυροδοτήσει έναν ακόμη γύρο διαβουλεύσεων μεταξύ των πλευρών, που θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συγκαλούσε τη σύσκεψη για τη συμφωνία και φάνηκε να αφήνει να εννοηθεί ότι έκλινε προς την αποδοχή της.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη σύσκεψη ότι ο Τραμπ «θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική, ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές του και διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι ούτε εκείνοι είχαν εγκρίνει το τελικό κείμενο, αν και δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν υποστηρίξει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η Τεχεράνη ήταν έτοιμη να υπογράψει και ότι όλα εξαρτώνταν πλέον από τον Τραμπ.

Σύμφωνα με τις δύο πηγές που επικαλείται το Axios, ο Τραμπ ζήτησε από την ομάδα του να κάνει αλλαγές στο προσχέδιο, σε ρήτρες που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Στη σημερινή του μορφή, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά καμία συγκεκριμένη παραχώρηση πέραν αυτού.

Αναφέρει ότι θα υπάρξει παράθυρο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με τις πυρηνικές δεσμεύσεις του Ιράν και την άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ, με πρώτα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη το πώς θα διατεθεί το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πώς θα περιοριστεί περαιτέρω ο εμπλουτισμός από την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ θέλει να επιχειρήσει να τροποποιήσει αυτό το σημείο. «Πρόκειται για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ θα πάρουν το υλικό και το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, αναφερόμενος στο εμπλουτισμένο ουράνιο.

Η δεύτερη πηγή δήλωσε ότι ο Τραμπ θέλει επίσης να τροποποιήσει μέρος της διατύπωσης γύρω από την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε πως οι διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ πως θα χρειαστούν περίπου τρεις ημέρες προτού οι Ιρανοί επανέλθουν με απάντηση. «Είναι κυριολεκτικά σε σπηλιές και δεν χρησιμοποιούν email», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Εμφανίζονται όμως αισιόδοξοι. «Θα υπάρξει συμφωνία. Το πόσο άμεση θα είναι, θα το δούμε. Είμαστε πρόθυμοι να περιμένουμε ώστε ο πρόεδρος να πάρει αυτό που ζητά. Μπορεί να είναι μία εβδομάδα. Μπορεί να είναι λιγότερο. Μπορεί να είναι περισσότερο. Στην αρχή της εβδομάδας ελπίζουμε να έχουμε κάτι», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης εν τω μεταξύ έχουν μεταδώσει ότι μια συμφωνία είναι κοντά, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί, και υποστήριξαν ότι το Ιράν θα λάβει δισεκατομμύρια σε δεσμευμένα κεφάλαια. Η Ουάσινγκτον το αρνείται.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Axios να σχολιάσει τις συνομιλίες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.