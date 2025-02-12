Κατάρ και Αίγυπτος «εργάζονται εντατικά» για την επίλυση της «κρίσης» της εκεχειρίας στη Γάζα

Οι διαμεσολαβητές του Κατάρ και της Αίγυπτος «εργάζονται εντατικά» για να επιλύσουν την κρίση γύρω από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακή πηγή, αφού η Χαμάς είπε ότι δεν θα απελευθερώσει ομήρους όπως είχε προγραμματιστεί το Σάββατο και το Ισραήλ απείλησε ως απάντηση την επανέναρξη των μαχών.

«Μεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο βρίσκονται σε επαφή με την αμερικανική πλευρά», ανέφερε πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένη να μιλήσει δημόσια για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Εργάζονται εντατικά για να επιλύσουν την κρίση και να υποχρεώσουν το Ισραήλ να εφαρμόσει το ανθρωπιστικό πρωτόκολλο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση», προσθέτει η πηγή.

Η συνεχιζόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έχει δεχθεί τεράστια πίεση τις τελευταίες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι οι μάχες ενδέχεται να επαναληφθούν εάν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν μέχρι το Σάββατο. Η Χαμάς απείλησε να μην απελευθερώσει τους ομήρους καθώς ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ δεν επέτρεπε να εισέλθει στη Γάζα η ανθρωπιστική βοήθεια που είχε υποσχεθεί, έναν ισχυρισμό που η Ιερουσαλήμ απορρίπτει.

Πηγή: skai.gr

