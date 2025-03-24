Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 2 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε δύο "βλήματα" που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας κατά του ισραηλινού εδάφους.

"Μετά τις σειρήνες συναγερμού που ήχησαν σε κοντινές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, δύο βλήματα που εισήλθαν στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας αναχαιτίστηκαν από τον στρατό", δήλωσε σε ανακοίνωση.

Την ευθύνη για την εκτόξευση των βλημάτων ανέλαβαν οι Ταξιαρχίες αλ-Κοντς, η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς.

"Βομβαρδίσαμε τη Σντερότ, τη Νετίβ Χασάρα, τη Ζικίμ με ομοβροντία ρουκετών", δήλωσε η οργάνωση σε ανακοίνωση αναφερόμενη σε περιοχές βορείως του παλαιστινιακού εδάφους.

Είναι η τρίτη φορά που ένοπλες οργανώσεις από τη Γάζα εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους από τις 18 Μαρτίου, ημερομηνία των μαζικών βομβαρδισμών στη Γάζα μετά τους οποίους ακολούθησαν νέες χερσαίες επιχειρήσεις, σπάζοντας μια εκεχειρία δύο μηνών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

