Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκσεθ, έκρινε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και οι Φιλιππίνες πρέπει να στέκουν «πλάι-πλάι» μπροστά στις «απειλές» τις οποίες εγείρουν, κατ’ αυτόν, «οι κινέζοι κομμουνιστές».

«Οι φίλοι πρέπει να στέκουν ο ένας στο πλευρό του άλλου για να αποτρέπουν συγκρούσεις», είπε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, που επισκέπτεται τις Φιλιππίνες, σύμμαχο της Ουάσιγκτον. Συμπλήρωσε ότι «η αποτροπή» είναι «απαραίτητη σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή (...) δεδομένων των απειλών των κινέζων κομμουνιστών».

