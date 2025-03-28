Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα την Πέμπτη με στόχο να ικανοποιήσει το μακροχρόνιο αίτημά του για αυξημένη αστυνόμευση και επιβολή του νόμου στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, αναμένεται να δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα με τη συμμετοχή περισσότερων αστυνομικών στην πόλη και στόχο την πάταξη του εγκλήματος, ακόμη και για ανθρώπους που αποφεύγουν να πληρώσουν τα ναύλα του μετρό.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της DC, το βίαιο έγκλημα το 2024 ήταν 35% χαμηλότερο από το 2023. Η εγκληματικότητα συνολικά, μειώθηκε κατά 15% το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Για το 2025, το βίαιο έγκλημα ήταν από αυτόν τον μήνα 27% χαμηλότερο από το 2024 και το συνολικό έγκλημα ήταν 9% χαμηλότερο από το 2024.

Η Washington Post ανέφερε στις αρχές Μαρτίου ότι η πόλη είχε δει 30 ανθρωποκτονίες μέχρι στιγμής το 2025, μια αύξηση 11% σε σχέση με πέρυσι.

Ο στόχος του Τραμπ, ανέφερε ένα ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου, «είναι να κάνει την Ουάσιγκτον, αυτό που θα έπρεπε να είναι - το καμάρι κάθε Αμερικανού στον οποίο ανήκει».

Ο Τραμπ παραπονιέται εδώ και καιρό για τους καταυλισμούς αστέγων και την εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα. Με διαταγή του θα δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα αποτελούμενη από αξιωματούχους από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες οι οποίες θα εκτελούν τα αιτήματά του, συμπεριλαμβανομένης της απέλασης παράνομων μεταναστών.

Μέσω του ενημερωτικού δελτίου, δεν έχει γίνει σαφές το πως ο Αμερικανός πρόεδρος στοχεύει να αντιμετωπίσει την παράνομη οπλοκατοχή. Σύμφωνα με την U.S. Concealed Carry Association των ΗΠΑ (Υπηρεσία για την οπλοφορία), τα άτομα που είναι τουλάχιστον 21 ετών και παρακολουθούν μαθήματα εκπαίδευσης πυροβόλων όπλων, μπορούν να αποκτήσουν άδεια οπλοφορίας.

Η δήμαρχος της πρωτεύουσας, Muriel Bowser, είπε πρόσφατα στο NPR ότι έχει εκκενώσει πολλούς καταυλισμούς αστέγων, αλλά ότι ο Τραμπ «πιστεύει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας άστεγος στην πρωτεύουσα του έθνους».

Διαμαρτυρήθηκε επίσης για τις απολύσεις που διέταξε ο Τραμπ σε διάφορα ομοσπονδιακά τμήματα που εδρεύουν στην Ουάσιγκτον.

«Θέλετε να κάνετε την Ουάσιγκτον την πιο όμορφη πόλη στον κόσμο; Δεν κάνετε μια πόλη όμορφη με το να απολύσετε το εργατικό δυναμικό της. Δεν κάνετε μια πόλη όμορφη αφήνοντας άδεια κτίρια. Οι ενέργειες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης λειτουργούν ενάντια στην ικανότητά μας να επενδύουμε στην πόλη μας», είπε.

Πηγή: skai.gr

