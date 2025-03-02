Ευρωπαϊκός διπλωματικός πυρετός είναι σε εξέλιξη μετά το βατερλό της συνάντησης Τραμπ - Ζελενσκι την Παρασκευή. Η σύνοδος Κορυφής για την Ουκρανία στο Lancaster House του Λονδίνου με τίτλο «Διασφαλίζοντας το μέλλον μας» ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής με την συμμετοχή χώρων μελών του ΝΑΤΟ και συμμάχων του Κιέβου. Στόχος είναι η ασφάλεια, αλλά και οι εγγυήσεις που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρώπη στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμιρ Ζελενσκι με στόχο τον τερματισμό των μαχών. Της συνόδου είχε προηγηθεί συμφωνία Βρετανίας, Γαλλίας και Ουκρανίας για ένα σχέδιο εκεχειρίας που θα παρουσιαστεί στις ΗΠΑ.

Μόλις δύο ημέρες μετά τη μετά τη μετωπική σύγκρουση του Ζελένσκι - Τραμπ στο Οβάλ γραφείο, ο Ουκρανός ηγέτης έγινε δεκτός στο Λονδίνο από Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι τον αγκάλιασαν με τη σειρά τους και δεσμεύτηκαν για την υποστήριξή τους.

Ο οικοδεσπότης της συνόδου, Κιρ Στάρμερ μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν την Τζόρτζια Μελόνι και συνολικά 19 ηγέτες και σύμμαχους του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων, των επικεφαλής του ΝΑΤΟ και της ηγεσίας της Ε.Ε έθεσαν επί τάπητος την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας υπό τον φόβο απεμπλοκής της Ουάσιγκτον.

H «συμμαχία των προθύμων», όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση προκειμένου στο τραπέζι των συνομιλιών να κάθεται από θέση ισχύος η Ουκρανία, να υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα ανακόψουν την ρωσική επιθετικότητα και να μην διαρραγεί η ευρωατλαντική σχέση. Για το λόγο αυτό μάλιστα δεν ήταν λίγοι οι ευρωπαίοι ηγέτες που μετά το τέλος των συνομιλιών στη Σύνοδο Κορυφής έστειλαν μηνύματα για τις σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑ και την αποφασιστικότητα τους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες όπως ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια νέα συμφωνία ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων λιρών μέσω της οποίας η Ουκρανία θα εξασφαλίσει περισσότερους από 5.000 πυραύλους αεράμυνας οι οποίοι θα κατασκευαστούν στο Μπέλφαστ και δήλωσε ότι συμφωνήθηκαν τα εξής 4 σημεία:

Να συνεχιστεί η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία όσο ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη και να αυξηθεί η οικονομική πίεση στη Ρωσία Οποιαδήποτε διαρκής ειρήνη πρέπει να διασφαλίζει την κυριαρχία και την ασφάλεια της Ουκρανίας και η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι για οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες Σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα αποτρέψουν περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα. Στη δημιουργία μιας «συμμαχίας προθύμων», όπως τη χαρακτήρισε ο Στάρμερ, η οποία θα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την Ουκρανία

Τι δείχνει η συμφωνία στο Λονδίνο

«Η συμφωνία σήμερα στο Λονδίνο είναι μία συμφωνία που για την ώρα δείχνει να βρίσκεται εντελώς απέναντι σε σχέση με όσα μέχρι σήμερα ο Τραμπ επιθυμούσε», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και αναλυτής επί των διεθνών θεμάτων, Κωνσταντίνος Φίλης. Όπως εξηγεί, ο Τραμπ ήθελε μία απευθείας συνεννόηση με τη Ρωσία. «Η σημερινή συμφωνία στο Λονδίνο προβλέπει μία πρόταση των Ευρωπαίων χωρίς τη Ρωσία και ο Τραμπ θέλει μία γρήγορη συμφωνία ειρήνευσης» σημειώνει και προσθέτει πως:

Το Λονδίνο σήμερα και η συνάντηση αυτή στα συμπεράσματά της λέει ότι η όποια συμφωνία προκύψει πρέπει να έχει τη συμμετοχή της Ουκρανίας και δεν πρέπει να γίνει γρήγορα. Η συμφωνία αυτή μιλάει για τα τέσσερα (4) σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Μιλάει για εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και για συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, αλλά και των οικονομικών εργαλείων σε βάρος της Ρωσίας, δηλαδή ουσιαστικά των κυρώσεων, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την αντίληψη του προέδρου Τραμπ. Μιλάει βέβαια και για μία συμφωνία, για μία συμμαχία των προθύμων.

Ο κ. Φίλης, υπογραμμίζει πως αυτό δείχνει ότι μέσα στη Δύση δεν υπάρχει ενότητα και πως αυτό ήταν αναμενόμενο. «Υπάρχουν σήμερα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Ουγγαρία, η Σλοβακία, ενδεχομένως η Ιταλία και κάποια άλλα που δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί, τα οποία βρίσκονται απέναντι στην κεντρική ιδέα Στάρμερ, Μακρόν για μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρώπης στα τεκταινόμενα στην Ουκρανία και υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι ακόμα αμφιταλαντεύονται για το αν θα εμπλακούν και με ποιον τρόπο θα εμπλακούν», σημειώνει ο ίδιος.

Όπως δηλώνει «είμαστε ακόμα στην αρχή και το λέω αυτό γιατί και η Ελλάδα δεν συμμετείχε σήμερα. Αυτό δεν είναι καλό, αλλά δεν είναι απαραιτήτως κακό, υπό την έννοια ότι τώρα ξεκινούν οι εξελίξεις να λαμβάνουν χώρα» και προσθέτει πως «το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά είχε σπεύσει να τοποθετηθεί λέγοντας ότι εμείς δεν προτιθέμεθα να στείλουμε στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία - το έχουν κάνει βέβαια και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες που σήμερα ήταν στο Λονδίνο - ενδεχομένως να έπαιξε κάποιο ρόλο, αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή. Δεν ανησυχώ ως προς αυτό».

Αναφορικά με το ρόλο της Τουρκίας και το γεγονός ότι στην σύνοδο ήταν παρών ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναφέρει πως: «Δεν ήταν ο πρόεδρος της Τουρκίας. Δείχνει κάτι αυτό. Είναι βέβαιο ότι η Άγκυρα, έχει επιχειρήσει να μεσολαβήσει και μεταξύ Ουκρανίας - Ρωσίας. Απ ό, τι φαίνεται, αυτό αρχίζει να αποδυναμώνει το σενάριο, αλλά το αφήνει πάνω στο τραπέζι, ενδεχομένως ακόμα και για μια συνάντηση Πούτιν -Τραμπ. Η Τουρκία διεκδικεί να έχει όχι την πατρότητα της ιδέας, αλλά να είναι αυτή που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση αυτή. Πάντως βλέπουμε ότι κινείται διπλωματικά. Θα πρέπει προφανώς και εμείς να κινηθούμε, όχι με το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία, αλλά κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στο τι πρόκειται να γίνει στην Ουκρανία γιατί το τι θα συμβεί στην Ουκρανία και όπως θα καταλήξει το ουκρανικό, που σήμερα ακόμα επαναλαμβάνω είμαστε στην αρχή, μας αφορά άμεσα και εμάς και την Κυπριακή Δημοκρατία.»

Σχετικά με την εξήγηση της παρουσίας του Φιντάν και όχι του Ερντογάν, ο αναλυτής επι των διεθνών θεμάτων, δήλωσε επίσης πως πιθανολογεί ότι ο Ερντογάν δεν θέλει να τοποθετηθεί με ξεκάθαρο τρόπο και πως ενδεχόμενη ευθυγράμμιση του με τον Στάρμερ και τον Μακρόν πιθανόν να κρίνει ότι θα του κόστιζε στα μάτια του Τραμπ.

Ο κ. Φίλης υπογράμμισε πως η Δύση δεν έχει ενιαία γραμμή και όταν μιλάμε για Δύση δεν μιλάμε μόνο για την Ευρώπη. «Μιλάμε και για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, άρα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε λοιπόν μια διάσπαση στην παρούσα φάση».

Όσον αφορά την αντίδραση της Ρωσίας, ο ίδιος αναφέρει πως η Ρωσία, καταχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο στις εχθρικές χώρες και πως το γεγονός ότι όλο αυτό που έγινε την Κυριακή έλαβε χώρα στο Λονδίνο «επί της αρχής δεν είναι καλά νέα για τη Ρωσία». «Η Ρωσία δεν νομίζω ότι θα αντιδράσει θετικά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φίλος καταλήγει λέγοντας πως οι στόχοι των Ευρωπαίων στην παρούσα φάση είναι τρεις:

Πρώτον να συγκρατήσουν τον Τραμπ ώστε να μην τους υπερβεί, να μην τους παρακάμψει και να πάει σε μία απευθείας συνεννόηση με τον Πούτιν. Ο δεύτερος στόχος είναι να γεφυρώσουν τις διαφορές ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο σήμερα που μιλάμε, αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο στην πολιτική. Και ο τρίτος είναι να αποκτήσουν έναν δικό τους βηματισμό οι Ευρωπαίοι μέσω της συμμαχίας των προθύμων, ο οποίος θα είναι τόσο αποτελεσματικός και τόσο αποφασιστικός ώστε να πείσει τον Τραμπ ότι αξίζει τον κόπο να τους ακούσει.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία αισθάνεται ότι έχει ισχυρή υποστήριξη στην Ευρώπη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη σύνοδο Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου στο Λονδίνο, δήλωσε ότι η Ουκρανία αισθάνεται ότι έχει ισχυρή υποστήριξη και εξέφρασε την ικανοποίησή του για μια «ευρωπαϊκή ενότητα σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο που δεν έχει δει για πολύ καιρό», όπως είπε.

«Εργαζόμαστε όλοι μαζί στην Ευρώπη για να βρούμε μια βάση συνεργασίας με την Αμερική για μια αληθινή ειρήνη και ασφάλεια με εγγυήσεις», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Telegram.

Στάρμερ: Νέα συμφωνία ύψους 1,6 δισ. λιρών - Η «συμμαχία προθύμων»

Συμμαχία των προθύμων προκειμένου να υπάρξει ειρήνευση στην Ουκρανία και συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων λιρών ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, στις επίσημες ανακοινώσεις μετά τη σύνοδο του Λονδίνου.

Ορισμένες χώρες άφησαν να εννοηθεί ότι θέλουν να είναι μέρος της «συμμαχίας των προθύμων» της Ευρώπης για να βοηθήσουν την Ουκρανία, μια πρωτοβουλία που προωθεί το Λονδίνο, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, χωρίς να κατονομάσει αυτές τις χώρες.

Προσπαθώντας να αναγεννήσει την ελπίδα για ειρήνη στην Ουκρανία, ο Στάρμερ έκανε λόγο σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί για τη συγκρότηση μιας «συμμαχίας των προθύμων» στην Ευρώπη που θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να καταλήξει σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί στις ΗΠΑ.

«Αναφορικά με τη συμμαχία των πρόθυμων, ναι, ορισμένες χώρες έδειξαν σήμερα ότι θέλουν να είναι μέρος του σχεδίου που αναπτύσσουμε», τόνισε ο Στάρμερ.

«Θα τις αφήσω να κάνουν τις δικές τους ανακοινώσεις σχετικά με το πώς ακριβώς θέλουν να συνεισφέρουν, αλλά καταφέραμε να πετύχουμε μια πρόοδο σε αυτό», είπε.

Παράλληλα ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια νέα συμφωνία ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων λιρών μέσω της οποίας η Ουκρανία θα εξασφαλίσει περισσότερους από 5.000 πυραύλους αεράμυνας οι οποίοι θα κατασκευαστούν στο Μπέλφαστ.

Στόχος μας, είπε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, είναι «να βάλουμε την Ουκρανία σε ισχυρή θέση ώστε να μπορεί να διαπραγματευτεί από τη θέση του δυνατού».

«Βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι της ιστορίας», είπε μεταξύ άλλων, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ επανέλαβε ότι το μεγαλύτερο βάρος όλων αυτών θα το σηκώσουν οι ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο τόνισε ότι σημαντικό ρόλο έχουν να παίξουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση από δημοσιογράφους, δήλωσε ότι δεν δέχεται ότι ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας αναξιόπιστος σύμμαχος.

«Η Ευρώπη πρέπει να κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς, αλλά για να υπερασπιστεί την ειρήνη στην ήπειρό μας και για να πετύχει, αυτή η προσπάθεια πρέπει να υποστηριχθεί σθεναρά από τις ΗΠΑ», είπε ενδεικτικά ο Βρετανός πρωθυπουργός σημειώνοντας πως οι ευρωπαϊκές δυνάμεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι «δεν είναι στιγμή για περισσότερες συζητήσεις, είναι ώρα για δράση».

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αν οι ΗΠΑ είναι πλέον ένας αναξιόπιστος σύμμαχος, ο Στάρμερ είπε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν ήθελε να δει τι συνέβη την περασμένη Παρασκευή, αλλά δεν δέχομαι ότι οι ΗΠΑ είναι αναξιόπιστος σύμμαχος. Οι ΗΠΑ είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος του Ηνωμένου Βασιλείου για πολλές, πολλές δεκαετίες και συνεχίζει να είναι. Δεν υπάρχουν δύο χώρες τόσο στενά ευθυγραμμισμένες όσο οι δύο χώρες μας και η άμυνά μας, η ασφάλεια και οι υπηρεσίες πληροφοριών μας είναι αλληλένδετες με τρόπο που όπως καμία σχέση δύο άλλες χωρών».

«Πρέπει να επανεξοπλίσουμε επειγόντως την Ευρώπη», λέει η Φον ντερ Λάιεν

Η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να επανεξοπλιστεί και πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη δημοσιονομικός χώρος για να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη σύνοδο.

Η φον ντερ Λάιεν είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει στις ΗΠΑ ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τη δημοκρατία.

«Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ανεπαρκών επενδύσεων, είναι πλέον υψίστης σημασίας να αυξηθούν οι αμυντικές επενδύσεις για παρατεταμένο χρονικό διάστημα», είπε σε δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο συμμάχων του Κιέβου στο Λονδίνο.

«Τα κράτη μέλη χρειάζονται περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες», συμπλήρωσε.

Τόνισε ότι θα παρουσιάσει «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης» στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για την άμυνα την ερχόμενη Πέμπτη.

Nέα σχέδια για τις αμυντικές δαπάνες

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι «περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες», χαιρετίζοντας την εξέλιξη αυτή ως «πολύ καλά νέα», μετά τη σύνοδο για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

«Έχω συνομιλήσει πολλές φορές με τον πρόεδρο Τραμπ (...) Οι ΗΠΑ είναι μέρος του ΝΑΤΟ, συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ», είπε επίσης σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα τόνισε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες σε ιδιωτικές τους συναντήσεις όρισαν νέα σχέδια για αμυντικές δαπάνες, στο περιθώριο της συνόδου, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες. «Σήμερα στο τραπέζι άκουσα νέες ανακοινώσεις και δεν πρόκειται να σας τις πω, γιατί πρέπει να κάνουν αυτοί τις ανακοινώσεις. Αλλά αυτό ήταν πολύ καλό νέο ότι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες», είπε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο.

«Το κλειδί για την ασφάλεια είναι η διατλαντική σχέση», δήλωσε o Σολτς

«Το διατλαντικό παρελθόν είναι σημαντικό και παραμένει σημαντικό και για το μέλλον», τόνισε ο κ. Σολτς και υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η στήριξη προς την Ουκρανία.

«Είναι σαφές ότι πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία οικονομικά και με στρατιωτικά μέσα. Είναι σαφές για όλους ότι οι ΗΠΑ και η Γερμανία είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές», σημείωσε.

Τουσκ: H Δύση πρέπει να αντισταθεί στον «εκβιασμό και την επιθετικότητα» της Ρωσίας

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επανέλαβε σήμερα ότι η Δύση πρέπει να αντισταθεί στον «εκβιασμό και την επιθετικότητα» της Ρωσίας, καλώντας για ενότητα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Αυτό θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «ότι η Δύση δεν έχει καμία πρόθεση να υποκύψει στον εκβιασμό και την επιθετικότητά του», είπε ο Τουσκ, προσθέτοντας ότι «πρέπει να γίνουν τα πάντα για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μιλούν με μία φωνή».

Παράλληλα τόνισε πως οι ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας δήλωσαν έτοιμοι να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Πρόσθεσε ότι όλοι οι ηγέτες στη σύνοδο του Λονδίνου εξέφρασαν την επιθυμία οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρές.

Μελόνι: «Παραμένω επιφυλακτική ως προς την αποστολή ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία»

Μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε ότι παραμένει επιφυλακτική ως προς την γαλλική πρόταση για αποστολή ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. «Η παρουσία ιταλικών δυνάμεων στην Ουκρανία δεν ήταν ποτέ στην ημερήσια διάταξη, αυτό είναι κάτι που θέλω να ξεκαθαρίσω. Θεωρώ ότι η όλη αυτή λύση κινδυνεύει να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύπλοκη και, πιθανώς, λιγότερο αποτελεσματική από άλλες», πρόσθεσε η Μελόνι.

Σύμφωνα με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, δε, «αν όλοι εργαστούν με γνώμονα την λογική, χωρίς να αφήσουν να υπερισχύσει το συναίσθημα και εξασφαλίζοντας μια στρατηγική οπτική, η δυνατότητα να οργανωθεί σύνοδος της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι το απόλυτα ρεαλιστικό και είναι αυτό για το οποίο εργάζεται η Ιταλία».

Σολτς: Η Ουκρανία είναι το θύμα και πρέπει να πράξουμε αναλόγως - Τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της διατλαντικής συνεργασίας

«Η Ουκρανία είναι η χώρα που δέχτηκε επίθεση, είναι το θύμα της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό είναι η αλήθεια και αυτό είναι σαφές σε όλους (…) και σημαίνει ότι πρέπει να πράξουμε αναλόγως», τόνισε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς μετά την Σύνοδο στο Λονδίνο και υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η στήριξη με οικονομικά και στρατιωτικά μέσα.

Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Ουκρανίας είναι οι ΗΠΑ και η Γερμανία, σημείωσε ο κ. Σολτς και ανέφερε ότι μόνο το Βερολίνο έχει διαθέσει μέχρι τώρα 44 δισεκατομμύρια ευρώ. «Ως εκ τούτου, η διεθνής και διατλαντική υποστήριξη προς την Ουκρανία παραμένει σημαντική για την ασφάλεια της χώρας και της Ευρώπης», πρόσθεσε, στην σκιά των όσων διημείφθησαν την Παρασκευή κατά την συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Αυτό φυσικά σημαίνει ότι πρέπει επίσης να κάνουμε πράγματα που είναι σημαντικά για το μέλλον», συνέχισε ο κ. Σολτς και αναφέρθηκε ειδικά: «Η Ουκρανία πρέπει να μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στην υποστήριξή μας, διότι η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμό της (…) Πυρήνας οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής τάξης θα πρέπει να είναι ότι η Ουκρανία πρέπει να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να διαθέτει ισχυρό στρατό (…) Όλες οι αρχιτεκτονικές ασφάλειας θα πρέπει να βασίζονται σε αυτό, το οποίο αφορά και την μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης», υπογράμμισε ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι η» Ρωσία ήθελε πάντα να δημιουργήσει μια κυβέρνηση στην Ουκρανία η οποία θα χορεύει στον ρυθμό του Κρεμλίνου». Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, συνέχισε και επανέλαβε ότι «η Ουκρανία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που αποφάσισε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα δημοκρατικό και κυρίαρχο έθνος και πρέπει να παραμείνει έτσι».

Ως δεύτερο σημείο ο Όλαφ Σολτς επισήμανε την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας που απαιτεί η Μόσχα. «Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό. Αντιθέτως, η Ουκρανία πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή, με βάση τις εμπειρίες που είχαμε εμείς, η χώρα και οι πολίτες της, ώστε να μην δεχθεί ξανά επίθεση. Αυτό θα είναι επίσης κεντρικής σημασίας για το μέλλον», δήλωσε και διευκρίνισε ότι το θέμα θα συζητηθεί και στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς άπτεται και της ευρωπαϊκής ασφάλειας, συνέχισε ο κ. Σολτς και πρόσθεσε ότι στην σύνοδο θα τεθεί συγκεκριμένα «το πώς μπορούμε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη της ΕΕ να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνά τους και το πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία στην Ευρώπη ώστε να είμαστε σε θέση να συνεισφέρουμε στη δική μας ασφάλεια ακόμη καλύτερα από ό,τι κατά τις προηγούμενες δεκαετίες».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πιθανές ειρηνευτικές προσπάθειες, ο καγκελάριος επανέλαβε την πάγια θέση του, «όχι αποφάσεις πάνω στο κεφάλι της Ουκρανίας», διευκρινίζοντας ότι αυτό σημαίνει και ότι «η κυριαρχία και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας πρέπει να είναι εγγυημένες και ότι πρέπει να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί το μέλλον της, όχι να διαπραγματεύονται άλλοι για λογαριασμό της και αντ' αυτής». Επιπλέον, ανέφερε, στο επίκεντρο οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής ασφάλειας για το μέλλον θα βρίσκεται η κοινή προσπάθεια πολλών να διασφαλίσουν ότι θα έχουμε έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό, τώρα αλλά και σε καιρό ειρήνης. «Αυτό θα απαιτήσει μια προσπάθεια για την οποία πολλοί δεν είναι ακόμη επαρκώς προετοιμασμένοι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος, οι προκλήσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά και για τους προϋπολογισμούς πολλών κρατών-μελών της ΕΕ και άλλων φίλων στην Ευρώπη και διεθνώς, θα είναι μεγάλες», εξήγησε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικώς με το εάν συμφωνεί με την αξιολόγηση του πιθανού διαδόχου του, Φρίντριχ Μερτς, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στις ΗΠΑ και ότι θα πρέπει να φροντίσει η ίδια για την άμυνά της, ο Όλαφ Σολτς δήλωσε: «Όλοι σήμερα συμφωνήσαμε ότι η διατλαντική συνεργασία δεν ήταν σημαντική μόνο για την ασφάλεια των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ευρώπης στο παρελθόν, αλλά ότι θα είναι έτσι και στο μέλλον και ότι ο στόχος τώρα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της συνεργασίας εντός του ΝΑΤΟ (…) Ήμασταν όλοι μαζί. Βοήθησαν και πολλοί άλλοι, Αυστραλία, Κορέα, Ιαπωνία, Καναδάς. Αλλά ουσιαστικά είναι τα ευρωπαϊκά κράτη και οι ΗΠΑ, ιδιαίτερα φυσικά οι ΗΠΑ και η Γερμανία, που επέτρεψαν στην Ουκρανία να αμυνθεί μέχρι αυτό το σημείο. Θα ήταν καλό και θα έπρεπε να είναι έτσι να συνεχίσουμε να το κάνουμε», κατέληξε ο καγκελάριος και ερωτώμενος εάν σκοπεύει να φέρει και τον κ. Μερτς σε κάποια από τις επόμενες συναντήσεις προκειμένου να δείξει την συνέχεια στην γερμανική πολιτική, διαβεβαίωσε ότι με τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) «ανταλλάσσουμε πληροφορίες τακτικά και πολύ συνεργατικά για τα πράγματα που εκκρεμούν και αυτό είναι σωστό, αλλά ο καθένας έχει τα καθήκοντά του».

Σημαντική η συμβολή της Τουρκίας στην Ουκρανία και την ασφάλεια της Ευρώπης, δηλώνει ο Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζει ότι η συμβολή της χώρας του τόσο σε πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, όσο και στην ανασυγκρότηση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης είναι σημαντική και πως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ένα όραμα για αυτό.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Λονδίνο των συμμάχων χωρών της Ουκρανίας, ο Χακάν Φιντάν, χαρακτήρισε τη σύνοδο σημαντική και ανέφερε ότι «υπό το πρίσμα της θέσης που έλαβαν οι ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, και καθώς ξεκαθαρίζεται αυτή η θέση, έχουν προκύψει ορισμένες διαφορετικές απόψεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Γίνονται συζητήσεις για το πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες που επισκέφθηκαν πρόσφατα τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ξανασυναντηθούν και να κάνουν ό,τι μπορούν. Θα υπάρξουν επόμενες συναντήσεις και, από όσο καταλαβαίνουμε, αυτές οι συναντήσεις θα είναι πιο συχνές. Σχεδιάζεται να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις σε πιο συχνά διαστήματα, ίσως κάθε δύο ή τρεις εβδομάδες και όχι κάθε δύο ή έξι μήνες» είπε ο Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, «είναι πλέον γνωστό ότι η πολιτική που προωθείται στην Αμερική έχει δημιουργήσει κάποια ερωτηματικά στους Ευρωπαίους ηγέτες, ειδικά όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας και γενικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτό συζητείται ανοιχτά».

«Θα δούμε όλοι μαζί εάν θα υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και εάν η Ευρώπη θα έχει μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας σε αυτό το πλαίσιο» συμπλήρωσε ο Χακάν Φιντάν.

Αναλυτικά ποιοι ήταν στη σύνοδο

Οι συμμετέχοντες της συνόδου ήταν 19, συμπεριλαμβανομένων του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σολτς, του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και των προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα.

Παρών ήταν και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Το επίκεντρο της συνόδου

Σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ, η σημερινή σύνοδος επικεντρώθηκε «στην ενίσχυση της θέσης της Ουκρανίας σήμερα, περιλαμβανομένης της συνεχιζόμενης στρατιωτικής υποστήριξης (προς της χώρα) και της άσκησης αυξημένης οικονομικής πίεσης στη Ρωσία.»

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης «την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει τον ρόλο της στον τομέα της άμυνας», μπροστά στον κίνδυνο να αρθεί η στρατιωτική και πυρηνική αμερικανική ομπρέλα.

Στάρμερ: Βρετανία, Γαλλία, Ουκρανία θα καταρτίσουν σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας και θα το παρουσιάσουν στις ΗΠΑ

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι Λονδίνο και Παρίσι θα εργαστούν από κοινού «πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό των μαχών» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, λίγες ώρες πριν την έναρξη μιας συνόδου για την Ουκρανία.

Οι 3 όροι για «βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργόε εκτίμησε ότι θα πρέπει να πληρούνται τρεις όροι προκειμένου να επιτευχθεί «βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία.

Αρχικά μια Ουκρανία «σε ισχυρή θέση για να διαπραγματευθεί», στη συνέχεια «ένα ευρωπαϊκό στοιχείο που θα αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας» καθώς και η «αμερικανική κάλυψη».

«Αυτά τα τρία στοιχεία θα πρέπει να υπάρχουν», υπογράμμισε ο Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επέμεινε στη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθεί «ο κίνδυνος» η Ρωσία να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία, αν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει την ευκαιρία».

Σημειώνεται πως στις 6 Μαρτίου είναι προγραμματισμένη η έκτακτη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία.

