Συνάντηση Μελόνι- Στάρμερ στο Λονδίνο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, είχε σήμερα στο Λονδίνο διμερή συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό της, Κιρ Στάρμερ.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι κύριο θέμα της συνομιλίας ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία και ότι «υπογραμμίστηκε και πάλι η κοινή προσπάθεια για την αναζήτηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης και η σημασία του να διατηρηθεί η ευρωατλαντική ενότητα, και με αναφορά στην σύνοδο ηγετών η οποία φιλοξενείται σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία».

«Πρέπει να αποφύγουμε τον κίνδυνο να διχαστεί η Δύση. Θεωρώ ότι σε αυτό το θέμα η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, ώστε να στηθούν γέφυρες», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. «Πρότεινα να οργανωθεί συνάντηση με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων ηγετών, διότι αν διχαστούμε θα είμαστε όλοι πιο αδύναμοι. Καταβάλλουμε όλοι μεγάλες προσπάθειες για να επιτευχθεί ο στόχος της ειρήνης, μιας διαρκούς και δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία», ολοκλήρωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.