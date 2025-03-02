Η Χαμάς απορρίπτει την παράταση της πρώτης φάσης της εκεχειρίας

Η Χαμάς δε θα συμφωνήσει στην παράταση της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, όπως ζήτησε η ισραηλινή κυβέρνηση, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Μαχμούντ Μαρντάουι τόνισε ότι η Χαμάς θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους Ισραηλινούς ομήρους μόνο σύμφωνα με τους όρους των φάσεων της συμφωνηθείσας συμφωνίας.

Η εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου έπειτα από 15 μήνες αιματηρού πολέμου, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε η πρωτοφανής επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η συμφωνία προβλέπει τρεις φάσεις διάρκειας 42 ημερών έκαστη.

Στη διάρκεια της πρώτης φάσης η παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε 25 ομήρους που κρατούσε στη Γάζα και επέστρεψε οκτώ σορούς ομήρων στο Ισραήλ, με αντάλλαγμα περίπου 1.800 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η δεύτερη φάση της εύθραυστης αυτής εκεχειρίας θα έπρεπε κανονικά να ξεκινήσει σήμερα. Στο πλαίσιο αυτής θα αφήνονταν ελεύθεροι οι τελευταίοι όμηροι της Χαμάς και πολλές εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ.

Η τρίτη φάση θα είναι αφιερωμένη στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, με τον ΟΗΕ να εκτιμά σε περισσότερα από 53 δισεκ. δολάρια το κόστος του έργου αυτού.

Η συμφωνία περιέχει άρθρο που προβλέπει την αυτόματη παράταση της πρώτης φάσης για όσο διάστημα διαρκούν οι συνομιλίες για τη δεύτερη.

Το Ισραήλ επιθυμεί την παράταση της πρώτης φάσης της εκεχειρίας ως τα μέσα Απριλίου, ενώ η Χαμάς απαιτεί την έναρξη της δεύτερης φάσης.

