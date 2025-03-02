Hγέτες - σύμμαχοι της Ουκρανίας συνεδρίασαν στο Λονδίνο σε μια κρίσιμης σημασίας σύνοδο στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τις νέες εγγυήσεις ασφαλείας της Ευρώπης μπροστά στον φόβο απεμπλοκής της Ουάσινγκτον, ο οποίος ενισχύθηκε μετά τη σύγκρουση που είχαν την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στάρμερ: Νέα συμφωνία ύψους 1,6 δισ. λιρών - Τα 4 βασικά σημεία που συμφωνήθηκαν

Συμμαχία των προθύμων προκειμένου να υπάρξει ειρήνευση στην Ουκρανία και συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων λιρών ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, στις επίσημες ανακοινώσεις μετά τη σύνοδο του Λονδίνου.

Ορισμένες χώρες άφησαν να εννοηθεί ότι θέλουν να είναι μέρος της «συμμαχίας των προθύμων» της Ευρώπης για να βοηθήσουν την Ουκρανία, μια πρωτοβουλία που προωθεί το Λονδίνο, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, χωρίς να κατονομάσει αυτές τις χώρες.

Προσπαθώντας να αναγεννήσει την ελπίδα για ειρήνη στην Ουκρανία, ο Στάρμερ έκανε λόγο σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί για τη συγκρότηση μιας «συμμαχίας των προθύμων» στην Ευρώπη που θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να καταλήξει σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί στις ΗΠΑ.

«Αναφορικά με τη συμμαχία των πρόθυμων, ναι, ορισμένες χώρες έδειξαν σήμερα ότι θέλουν να είναι μέρος του σχεδίου που αναπτύσσουμε», τόνισε ο Στάρμερ.

«Θα τις αφήσω να κάνουν τις δικές τους ανακοινώσεις σχετικά με το πώς ακριβώς θέλουν να συνεισφέρουν, αλλά καταφέραμε να πετύχουμε μια πρόοδο σε αυτό», είπε.

Παράλληλα ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια νέα συμφωνία ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων λιρών μέσω της οποίας η Ουκρανία θα εξασφαλίσει περισσότερους από 5.000 πυραύλους αεράμυνας οι οποίοι θα κατασκευαστούν στο Μπέλφαστ.

Στόχος μας, είπε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, είναι «να βάλουμε την Ουκρανία σε ισχυρή θέση ώστε να μπορεί να διαπραγματευτεί από τη θέση του δυνατού».

«Βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι της ιστορίας», είπε μεταξύ άλλων, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής και δήλωσε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν σε τέσσερα βασικά σημεία:

Να συνεχιστεί η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία όσο ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη και να αυξηθεί η οικονομική πίεση στη Ρωσία Οποιαδήποτε διαρκής ειρήνη πρέπει να διασφαλίζει την κυριαρχία και την ασφάλεια της Ουκρανίας και η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι για οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες Σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα αποτρέψουν περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα. Στη δημιουργία μιας «συμμαχίας προθύμων», όπως τη χαρακτήρισε ο Στάρμερ, η οποία θα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την Ουκρανία

Ο Στάρμερ επανέλαβε ότι το μεγαλύτερο βάρος όλων αυτών θα το σηκώσουν οι ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο τόνισε ότι σημαντικό ρόλο έχουν να παίξουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση από δημοσιογράφους, δήλωσε ότι δεν δέχεται ότι ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας αναξιόπιστος σύμμαχος.

«Η Ευρώπη πρέπει να κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς, αλλά για να υπερασπιστεί την ειρήνη στην ήπειρό μας και για να πετύχει, αυτή η προσπάθεια πρέπει να υποστηριχθεί σθεναρά από τις ΗΠΑ», είπε ενδεικτικά ο Βρετανός πρωθυπουργός σημειώνοντας πως οι ευρωπαϊκές δυνάμεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι «δεν είναι στιγμή για περισσότερες συζητήσεις, είναι ώρα για δράση».

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αν οι ΗΠΑ είναι πλέον ένας αναξιόπιστος σύμμαχος, ο Στάρμερ είπε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν ήθελε να δει τι συνέβη την περασμένη Παρασκευή, αλλά δεν δέχομαι ότι οι ΗΠΑ είναι αναξιόπιστος σύμμαχος. Οι ΗΠΑ είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος του Ηνωμένου Βασιλείου για πολλές, πολλές δεκαετίες και συνεχίζει να είναι. Δεν υπάρχουν δύο χώρες τόσο στενά ευθυγραμμισμένες όσο οι δύο χώρες μας και η άμυνά μας, η ασφάλεια και οι υπηρεσίες πληροφοριών μας είναι αλληλένδετες με τρόπο που όπως καμία σχέση δύο άλλες χωρών».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Πρέπει να επανεξοπλίσουμε επειγόντως την Ευρώπη», λέει η Φον ντερ Λάιεν

Η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να επανεξοπλιστεί και πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη δημοσιονομικός χώρος για να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη σύνοδο.

Η φον ντερ Λάιεν είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει στις ΗΠΑ ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τη δημοκρατία.

«Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ανεπαρκών επενδύσεων, είναι πλέον υψίστης σημασίας να αυξηθούν οι αμυντικές επενδύσεις για παρατεταμένο χρονικό διάστημα», είπε σε δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο συμμάχων του Κιέβου στο Λονδίνο.

«Τα κράτη μέλη χρειάζονται περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες», συμπλήρωσε.

Τόνισε ότι θα παρουσιάσει «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης» στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για την άμυνα την ερχόμενη Πέμπτη.

Nέα σχέδια για τις αμυντικές δαπάνες

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι «περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες», χαιρετίζοντας την εξέλιξη αυτή ως «πολύ καλά νέα», μετά τη σύνοδο για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

«Έχω συνομιλήσει πολλές φορές με τον πρόεδρο Τραμπ (...) Οι ΗΠΑ είναι μέρος του ΝΑΤΟ, συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ», είπε επίσης σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα τόνισε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες σε ιδιωτικές τους συναντήσεις όρισαν νέα σχέδια για αμυντικές δαπάνες, στο περιθώριο της συνόδου, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες. «Σήμερα στο τραπέζι άκουσα νέες ανακοινώσεις και δεν πρόκειται να σας τις πω, γιατί πρέπει να κάνουν αυτοί τις ανακοινώσεις. Αλλά αυτό ήταν πολύ καλό νέο ότι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες», είπε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο.

«Το κλειδί για την ασφάλεια είναι η διατλαντική σχέση», δήλωσε o Σολτς

«Το διατλαντικό παρελθόν είναι σημαντικό και παραμένει σημαντικό και για το μέλλον», τόνισε ο κ. Σολτς και υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η στήριξη προς την Ουκρανία.

«Είναι σαφές ότι πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία οικονομικά και με στρατιωτικά μέσα. Είναι σαφές για όλους ότι οι ΗΠΑ και η Γερμανία είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές», σημείωσε.

Τουσκ: H Δύση πρέπει να αντισταθεί στον «εκβιασμό και την επιθετικότητα» της Ρωσίας

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επανέλαβε σήμερα ότι η Δύση πρέπει να αντισταθεί στον «εκβιασμό και την επιθετικότητα» της Ρωσίας, καλώντας για ενότητα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Αυτό θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «ότι η Δύση δεν έχει καμία πρόθεση να υποκύψει στον εκβιασμό και την επιθετικότητά του», είπε ο Τουσκ, προσθέτοντας ότι «πρέπει να γίνουν τα πάντα για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μιλούν με μία φωνή».

Παράλληλα τόνισε πως οι ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας δήλωσαν έτοιμοι να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Πρόσθεσε ότι όλοι οι ηγέτες στη σύνοδο του Λονδίνου εξέφρασαν την επιθυμία οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρές.

Ποιοι ήταν στη σύνοδο

Οι συμμετέχοντες της συνόδου ήταν 19, συμπεριλαμβανομένων του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σολτς, του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και των προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα.

Παρών ήταν και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Το επίκεντρο της συνόδου

Σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ, η σημερινή σύνοδος επικεντρώθηκε «στην ενίσχυση της θέσης της Ουκρανίας σήμερα, περιλαμβανομένης της συνεχιζόμενης στρατιωτικής υποστήριξης (προς της χώρα) και της άσκησης αυξημένης οικονομικής πίεσης στη Ρωσία.»

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης «την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει τον ρόλο της στον τομέα της άμυνας», μπροστά στον κίνδυνο να αρθεί η στρατιωτική και πυρηνική αμερικανική ομπρέλα.

Στάρμερ: Βρετανία, Γαλλία, Ουκρανία θα καταρτίσουν σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας και θα το παρουσιάσουν στις ΗΠΑ

Νωρίτερα σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι Λονδίνο και Παρίσι θα εργαστούν από κοινού «πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό των μαχών» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, λίγες ώρες πριν την έναρξη μιας συνόδου για την Ουκρανία.

Οι 3 όροι για «βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία

Ο ίδιος εκτίμησε ότι θα πρέπει να πληρούνται τρεις όροι προκειμένου να επιτευχθεί «βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία.

Αρχικά μια Ουκρανία «σε ισχυρή θέση για να διαπραγματευθεί», στη συνέχεια «ένα ευρωπαϊκό στοιχείο που θα αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας» καθώς και η «αμερικανική κάλυψη».

«Αυτά τα τρία στοιχεία θα πρέπει να υπάρχουν», υπογράμμισε ο Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επέμεινε στη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθεί «ο κίνδυνος» η Ρωσία να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία, αν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει την ευκαιρία».

Σημειώνεται πως στις 6 Μαρτίου είναι προγραμματισμένη η έκτακτη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία.

