Πάπας Φραγκίσκος: Η αναπνευστική κρίση δεν είχε άμεσες συνέπειες στην υγεία του, λέει το Βατικανό

Σε σχετικό ανακοινωθέν το Βατικανό τονίζει ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και σήμερα του χορηγήθηκε μόνον οξυγόνο υψηλής ροής

Σύμφωνα με το Βατικανό, η αναπνευστική κρίση που υπέστη την Παρασκευή ο πάπας Φραγκίσκος, δεν έχει προκαλέσει άμεσες συνέπειες στην κατάσταση της υγείας του ποντίφικα.

Σε σχετικό ανακοινωθέν τονίζεται ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και ότι σήμερα του χορηγήθηκε μόνον οξυγόνο υψηλής ροής, χωρίς μη επεμβατικό αερισμό.

Ο Φραγκίσκος, παράλληλα, συνεχίζει να είναι απύρετος. Σήμερα το πρωί, συμμετείχε στη θεία λειτουργία, μαζί με το προσωπικό του νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι, το οποίο του παρέχει την αναγκαία φροντίδα, αλλά και συνεργάτες του. Όπως αναφέρεται, τέλος, οι γιατροί δεν μπορούν να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του ποντίφικα.

