O Ζελένσκι συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Bολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο, νωρίτερα, στο Σάντριγχαμ.

Ο Ζελένσκι έφτασε με ελικόπτερο στο κτήμα, όπου ο βασιλιάς και η βασίλισσα περνούν το μεγάλο μέρος του χρόνου τους, πετώντας από το Λονδίνο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου.

Τον υποδέχτηκε ο Βασιλιάς, οι δύο άνδρες συνομίλησαν για λίγο και πόζαραν για φωτογραφίες πριν αποσυρθούν στα ενδότερα.

Η πρόσκληση του βασιλιά προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας ήρθε μία ημέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε παγκόσμια οργή προσβάλλοντας και υβρίζοντας τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τον Ζελένσκι πραγματοποιείται μετά τη θερμή συνάντηση με τον Κιρ Στάρμερ.

Οι χειρονομίες τόσο του βασιλιά όσο και του πρωθυπουργού είναι βέβαιο ότι θα θεωρηθούν ως το σαφές μήνυμα ότι η Βρετανία στηρίζει τον Ζελένσκι μετά την πικρή διαμάχη του με τον Τραμπ.

Η απόφαση του Καρόλου μάλιστα να προσκαλέσει τον Ζελένσκι στο Σάντριγχαμ είναι η πιο ανοιχτή πολιτική πράξη που έχει κάνει, απ' όταν διαδέχτηκε την βασίλισσα Ελισάβετ στο θρόνο.

Φωτο Αρχείου

Πηγή: skai.gr

