Νίκη SPD στις εκλογές του Αμβούργου

Παρά τις σημαντικές απώλειες, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) αναδεικνύεται νικητής των κρατιδιακών εκλογών στο Αμβούργο, με δεύτερο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) και τρίτους τους Πράσινους. Η ανανέωση της θητείας του κοκκινο-πράσινου κυβερνητικού συνασπισμού με κυβερνήτη/δήμαρχο και πάλι τον Πέτερ Τσέντσερ θεωρείται το πιθανότερο σενάριο, αν και το CDU δηλώνει την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε συγκυβέρνηση με το SPD.

Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα, το SPD εξασφαλίζει 33,7% (-5,5 από τις προηγούμενες εκλογές του 2020), ενώ το CDU 19,8% (+8,6) και οι συγκυβερνώντες Πράσινοι 18,3% (-5,9).

Τέταρτο κόμμα είναι η Αριστερά με 11,1% (+2) και στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 7,7% (+2,4).

«Το Αμβούργο παραμένει σε καλά χέρια», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του στον κυβερνήτη/δήμαρχο της χανσεατικής πόλης/κρατιδίου Πέτερ Τσέντσερ για τη νίκη του SPD. «Είναι καλό που θα μπορέσεις να συνεχίσεις τη δουλειά σου για το καλό του Αμβούργου», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» o κ. Σολτς, ο οποίος έχει διατελέσει επίσης δήμαρχος του Αμβούργου από το 2011 έως το 2018.

«Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας ότι το SPD στην Γερμανία μπορεί πάντα να κερδίζει εκλογές. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα από το Αμβούργο προς την υπόλοιπη χώρα», δήλωσε ο κ. Τσέντσερ. Στους κερδισμένους των εκλογών συγκαταλέγονται επίσης η Αριστερά και η AfD, ενώ οι Φιλελεύθεροι (FDP), μετά την αποτυχία τους να εξασφαλίσουν την είσοδο στην Bundestag, έμειναν εκτός και της κρατιδιακής βουλής στο Αμβούργο, με 2,3% (-2,7).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

