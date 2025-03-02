Ρούμπιο: Ανοιχτός ο Τραμπ σε επανάληψη συζητήσεων με τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ είναι ανοικτός σε επανάληψη συζητήσεων με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος θα είναι έτοιμος για να προχωρήσει με ειλικρίνεια σε διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας πως μετά την θυελλώδη λογομαχία Τράμπ – Ζελένσκι οι γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις δυο πλευρές παραμένουν κομμένες.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως ο Τράμπ προσπαθεί να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ενώ παράλληλα τόνισε στέλνοντας μήνυμα προς το Κίεβο, πως πρέπει να σταματήσουμε τους χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπο του Πούτιν και να δείξουμε με πράξεις πόσο θέλουμε την ειρήνη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.