Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Κυριακή ότι είναι πεπεισμένος πως ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να υπάρξει διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία, παρά τη δυσάρεστη κόντρα που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον ηγέτη της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή.

Μιλώντας στην τηλεόραση του BBC, ο Στάρμερ είπε ότι ένιωσε άβολα παρακολουθώντας τη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι, αναφερόμενος στη λεκτική αντιπαράθεση που είχαν οι δύο ηγέτες στο Οβάλ Γραφείο μπροστά στις κάμερες διεθνών μέσων ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι είναι κάτι που «κανείς δεν ήθελε να δει». Ανέφερε ακόμη ότι κατά την άποψή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έκανε κάποιο λάθος.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Τραμπ και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησαν τον Ουκρανό πρόεδρο για «αγνωμοσύνη» όσον αφορά τη βοήθεια που έχουν προσφέρει οι ΗΠΑ στη χώρα του, ενώ μετά το περιστατικό ζητήθηκε από τον Ζελένσκι να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

"Πρέπει να πω ότι έχω μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ πολλές φορές. Τον έχω συναντήσει δύο φορές... Είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι θέλει όντως διαρκή ειρήνη. Θέλει όντως το τέλος των μαχών στην Ουκρανία", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η Βρετανία και η Γαλλία θα εργαστούν με την Ουκρανία για να ετοιμάσουν ένα σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο στη συνέχεια θα παρουσιάσουν στον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ, κάτι που χαρακτήρισε ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση μετά την εκρηκτική συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Ο Στάρμερ, που θα φιλοξενήσει αργότερα σήμερα μια σύνοδο δυτικών ηγετών στο Λονδίνο, σε μια προσπάθεια αναβίωσης των ενεργειών για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, είπε ότι ευελπιστεί να συσπειρωθεί ένας ευρωπαϊκός «συνασπισμός προθύμων» να υποστηρίξουν το Κίεβο, αλλά πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να υποστηριχθεί και από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να αποτραπεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να εισβάλει ξανά στην Ουκρανία.

«Με άλλα λόγια, πρέπει να βρούμε εκείνες τις χώρες στην Ευρώπη που είναι πιο έτοιμες γι' αυτό. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν κάνει βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, και γι' αυτό ο πρόεδρος Μακρόν και εγώ εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια θα συζητήσουμε με τις ΗΠΑ.

Ο Στάρμερ επικοινώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο αλλά και με τον Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, μετά τη συνάντηση που είχε στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μία ημέρα μετά το εκρηκτικό τετ-α-τετ του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο στην Ουάσινγκτον.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο εάν μια πιθανή ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη θα είχε εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ήμουν πάντα ξεκάθαρος ότι κάτι τέτοιο θα χρειαζόταν τη συνδρομή των ΗΠΑ, γιατί δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν εγγυήσεις διαφορετικά», είπε στο BBC News.

Πρόσθεσε ακόμη ότι αξιωματούχοι της Βρετανίας και των ΗΠΑ θα συναντηθούν σύντομα προκειμένου να συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι δεν θα εμπιστευόταν τα λόγια του. Αντίθετα, επεσήμανε ότι έχει εμπιστοσύνη στις προθέσεις του Αμερικανού προέδρου, αλλά και στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

