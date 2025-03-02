Κυβερνητικές πηγές για συνάντηση Λονδίνου: Η θέση της Ευρώπης να είναι μία

Απαντήσεις για τη μη συμμετοχή της Ελλάδας στη συνάντηση του Λονδίνου δίνουν κυβερνητικές πηγές, διευκρινίζοντας ότι «η συνάντηση του Λονδίνου δεν εντάσσεται στο πλαίσιο διεθνούς οργανισμού, αλλά συνιστά μεμονωμένη πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου».

Επισημαίνουν ότι «στη συνάντηση έχουν κληθεί πρωτίστως χώρες, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή προς την Ουκρανία και που κατά την κρίση της βρετανικής κυβέρνησης είναι σε άμεση διαθεσιμότητα περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία».

Όπως τονίζουν «στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα υποστήριξε την ανάγκη δίκαιης και βιώσιμης λύσης για τον ουκρανικό λαό.

Το θεσμικό φόρουμ στο οποίο θα συζητηθεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ζήτημα της στήριξης της Ουκρανίας είναι το επερχόμενο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 6ης Μαρτίου. Εκεί θα ληφθούν οι όποιες δεσμευτικές αποφάσεις».

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, «ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει τη θέση της Ελλάδας ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της και ότι αυτό απαιτεί τολμηρά μέτρα, όπως δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη μέλη για να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα, αλλά και κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προγραμμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα. Η θέση της Ευρώπης θα πρέπει να είναι μία και ενιαία».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής είχε προχωρήσει σε ανακοίνωση στην οποία και επεσήμανε πως η Ελλάδα αντί να πρωταγωνιστεί, απουσιάζει από τις συζητήσεις για τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης.

«H Ελλάδα αντί να πρωταγωνιστεί, απουσιάζει από τις συζητήσεις για τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης.Η απουσία της χώρας μας από τη Σύνοδο Κορυφής του Λονδίνου, η δεύτερη μετά από εκείνη στο Παρίσι πριν από δύο εβδομάδες, με παράλληλη μάλιστα παρουσία της Τουρκίας, προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία για τον διεθνή ρόλο της χώρας μας καθώς και την προστασία των στρατηγικών της συμφερόντων» αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση οι Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών και Νικόλας Παπάζογλου, Γραμματέας Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και επισημαίνουν καταλήγοντας:

«Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, ο ρόλος μιας ισχυρής Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, όχι μόνο δεν πρέπει να αμφισβητείται αλλά αντιθέτως πρέπει να διασφαλίζεται, ενώ η συμμετοχή της χώρας ως Μη Μόνιμου Μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν είναι διακοσμητικός τίτλος τιμής, αλλά μέσο που πρέπει να αξιοποιείται για την εδραίωση της θέσης της στη διεθνή κοινότητα».

