Μία παρέα από νεαρούς Κροάτες βρέθηκε χθες, Τετάρτη, το απόγευμα σε δημοφιλές στη νεολαία μπαρ στο κέντρο του Ζάγκρεμπ για να πάρει μέρος σε ένα κουίζ με θέματα που αφορούν την ΕΕ, το οποίο διοργάνωσαν υποψήφιοι με μέσο όρο ηλικίας τα 26 χρόνια ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Ευρωκοινοβουλίου.

«Είμαστε ο μοναδικός συνδυασμός αυτού του τύπου σε όλη την Ευρώπη», λέει η 26χρονη Νίνα Σκότσακ, η επικεφαλής του ψηφοδελτίου Gen Z με 12 υποψηφίους από διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Έχουμε μόνο νεαρούς υποψήφιους--από 19 ως 30 ετών--επομένως αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που δεν έχει ξανασυμβεί στην Κροατία», εξηγεί η ίδια.

Περίπου 373 εκατομμύρια πολίτες από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ έχουν δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές--το μοναδικό άμεσα εκλεγόμενο Σώμα στην ΕΕ-- που διεξάγονται από τις 6 ως τις 9 Ιουνίου.

Το ψηφοδέλτιο της Gen Z σχηματίστηκε από την Σκότσακ και κάποιους άλλους εκπροσώπους της γενιάς της όταν διαπίστωσαν ότι μόνο το 1%, περίπου, των ευρωβουλευτών είναι κάτω από 30 ετών.

Η ομάδα αυτή έχει πραγματοποιήσει εκστρατεία για την προώθηση πολιτικών της, όπως η οικονομικά εφικτή στέγαση για τους νέους, η ψηφιακή μετάβαση και η θέσπιση ρυθμιστικών κανόνων για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια άλλη από τις δεσμεύσεις της προεκλογικής εκστρατείας τους είναι η μείωση από τα 18 στα 16 χρόνια της ηλικίας από την οποία οι πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου. Η προεκλογική τους πλατφόρμα περιλαμβάνει ακόμη την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την βιωσιμότητα και πράσινες πολιτικές.

Οι θαμώνες στο μπαρ "Tres Chic" του Ζάγκρεμπ απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν από τον τίτλο του ύμνου της ΕΕ μέχρι το πώς διεξάγονται οι ευρωεκλογές.

«Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τους νέους για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, για τις ευρωεκλογές επειδή δεν είναι αρκετοί εκείνοι που καταλαβαίνουν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εκλογές, ειδικά τώρα που βλέπουμε μια άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη», λέει ένας άλλος υποψήφιος της λίστας Gen Z, ο 28χρονος Μάρτιν Όρεσιτς.

"Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να φέρουμε στο Ευρωκοινοβούλιο...είναι μια μεγάλη θέληση για να αλλάξουν τα πράγματα. Ισως να μη γνωρίζουμε τα πάντα, αλλά στ' αλήθεια, στ'αλήθεια αναζητούμε απαντήσεις", σχολιάζει ο Όρεσιτς, σύμβουλος επιχειρηματικής ένωσης στις Βρυξέλλες.

Οι ευρωεκλογές διεξάγονται στην Κροατία την Κυριακή 9 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.