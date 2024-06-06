D-Day: 80 χρόνια από την απόβαση στη Νορμανδία – Η συμμετοχή της Ελλάδας

Αυτή η ημέρα, 6 Ιουνίου 2024, θα είναι τιμητική για το Πολεμικό μας Ναυτικό. Αφενός ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα επισκεφθεί τα ναυπηγεία Λοριάν, όπου η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων» θα αρχίσει σε λίγες εβδομάδες τις δοκιμές εν πλώ αφετέρου θα τιμηθεί η 80η επέτειος από την απόβαση στη Νορμανδία, γνωστή ως «D-Day».

Η χώρα μας συμμετείχε στην απόβαση της Νορμανδίας με το Πολεμικό μας Ναυτικό, με δύο πλοία, την κορβέτα «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» και «ΚΡΙΕΖΗΣ», με πλήρωμα συνολικά 155 ανδρών, τα οποία και συνέδραμαν σημαντικά στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης, χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ύπαρχος του πλοίου «ΚΡΙΕΖΗΣ», Γρηγόριος Παυλάκης, σε επετειακή τελετή στη Γαλλία το 2004, τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η 6η Ιουνίου 1944 ήταν ίσως η πιο καθοριστική ημέρα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με τη συμμαχική απόβαση Αμερικανών, Βρετανών, Καναδών, ελεύθερων Γάλλων κ.ά. υπό την ανώτατη διοίκηση του Αμερικανού στρατηγού Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Μία απόβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα παράλιο μέτωπο σε σημαντικό βαθμό προστατευμένο και έμελλε να αλλάξει το ρου της ιστορίας καθώς και της στρατηγικής σκέψης, αλλά ταυτόχρονα να επιβεβαιώσει και κλασικά διδάγματα της Γεωπολιτικής.

Η συνολική αποβατική δύναμη ανήλθε στα 1.200 πολεμικά πλοία, 4.126 αποβατικά πλοία, 10.000 αεροπλάνα, 804 μεταγωγικά πλοία και 156.000 άνδρες εκ των οποίων οι 132.000 μεταφέρθηκαν μέσω πλοίων στις ακτές της Νορμανδίας και οι 23.500 μέσω αεροπλάνων. Εμμέσως και αμέσως, 3 εκατομμύρια προσωπικού εργάστηκαν επί της στρατιωτικής επιχείρησης στη Νορμανδία, στοιχείο που αναδεικνύει ότι, εκτός των δυνάμεων εμπροσθοφυλακής, πολυπληθές πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό συνέβαλε κυρίως σε επίπεδο επιμελητείας. Για τη συγκεκριμένη ημέρα έχουν γραφεί δεκάδες χιλιάδες άρθρα, μελέτες, διατριβές, σχέδια, τόμοι βιβλίων κ.ά.

Η απόβαση πραγματοποιήθηκε σε πέντε κύριες παραλίες με κωδικές ονομασίες: Utah, Omaha, Gold, Juno και Sword. Οι μάχες ήταν σφοδρές, ειδικά στις παραλίες Omaha και Juno, όπου οι συμμαχικές δυνάμεις αντιμετώπισαν σκληρή αντίσταση από τα καλά οχυρωμένα γερμανικά στρατεύματα. Παρά τις βαρύτατες απώλειες, οι Σύμμαχοι κατάφεραν να καταλάβουν τις παραλίες και να προχωρήσουν στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Η «D-Day» δεν ήταν μόνο μια στρατιωτική νίκη, αλλά και ένα σύμβολο ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των συμμαχικών εθνών. Το θάρρος και η αυτοθυσία των στρατιωτών που συμμετείχαν στην απόβαση ενέπνευσαν γενιές ανθρώπων και υπογράμμισαν τη σημασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η επιτυχία της «D-Day» αποτέλεσε το σημείο καμπής που οδήγησε στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας και τερμάτισε τον πόλεμο στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

