Η Τζόρτζια αναστέλλει την ποινική διαδικασία εναντίον του Τραμπ

Το εφετείο της πολιτείας της Τζόρτζια ανέστειλε χθες, Τετάρτη, την ποινική διαδικασία εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και 14 συγκατηγορουμένων του για παράνομες απόπειρες ανατροπής των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ το 2020, έως ότου αποφανθεί επί του αιτήματός τους για απομάκρυνση της εισαγγελέως.

Η απόφαση αυτή μεταθέτει ντε φάκτο στην επόμενη χρονιά τη διεξαγωγή δίκης για την υπόθεση αυτή, για την οποία καμία ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί.

Ο δικαστής στην υπόθεση αυτή, ο Σκοτ Μακάφι, απέρριψε τον Μάρτιο αίτημα απομάκρυνσης της εισαγγελέως Φάνι Γουίλις, αλλά αξίωσε αναδιοργάνωση της ομάδας της.

Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση. Το εφετείο της πολιτείας όρισε τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας για την υπόθεση αυτή στις 4 Οκτωβρίου, με την απόφασή του να μην αναμένεται να εκδοθεί πριν από το 2025.

Ο δικαστής είχε καταλήξει στο πόρισμα ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για «σύγκρουση συμφερόντων» σε σχέση με τη στενή σχέση της εισαγγελέως με έναν ανακριτή που είχε προσλάβει στην υπόθεση αυτή, τον Νέιθαν Γουέιντ.

Ωστόσο, επισημαίνοντας «εμφάνιση ανάρμοστης συμπεριφοράς» και καταγγέλλοντας «τεράστια έλλειψη κρίσης» από την πλευρά της εισαγγελέως, ο δικαστής αξίωσε την απομάκρυνση από την υπόθεση είτε της Φάνι Γουίλις και όλης της ομάδας της, είτε του Νέιθαν Γουέιντ. Αυτός υπέβαλε την παραίτησή του μερικές ώρες αργότερα.

Καθώς αντιμετωπίζει τέσσερις ξεχωριστές ποινικές υποθέσεις σε βάρος του, ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου απέναντι στον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο, τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, προσπαθεί με τις πολλαπλές προσφυγές του να εκδικαστεί η υπόθεση το αργότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση μετά τις εκλογές.

Η δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης τον έκρινε ένοχο στις 30 Μαΐου για το σύνολο των κατηγοριών που τον βάρυναν σε ποινική δίκη, την πρώτη που διεξάγεται στις ΗΠΑ εναντίον ενός πρώην προέδρου τους, για την παραποίηση εγγράφων με στόχο να αποκρύψει την καταβολή 130.000 δολαρίων για να εξαγοράσει τη σιωπή της πρώην πρωταγωνίστριας πορνογραφικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς, ώστε να αποφύγει ένα σεξουαλικό σκάνδαλο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 11 Ιουλίου.

Ωστόσο, όπως και η ποινική δίκη του ενώπιον της δικαιοσύνης της Τζόρτζια, και οι άλλες δύο ποινικές δίκες του, σε ομοσπονδιακό επίπεδο αυτές, ενδέχεται να μην μπορέσουν να διεξαχθούν πριν από τις εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

