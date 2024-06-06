Λογαριασμός
«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»: Το εντυπωσιακό βίντεο του Μακρόν για τη D-Day δίπλα στον Κάρολο

Στο βίντεο, γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη σχηματίζουν τη γαλλική σημαία, ενώ ο Μακρόν, η «πρώτη κυρία» Μπριζίτ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα βρίσκονται στο ηρώο της D-Day 

Macron

Μήνυμα για τους πεσόντες της Νορμανδίας έστειλε μέσω X ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων της απόβασης που σήμανε την αρχή του τέλους των ναζί. 

«Έδωσαν το αύριό τους για το σήμερά μας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ» επισήμανε ο πρόεδρος της Γαλλίας.


Στο βίντεο, γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη σχηματίζουν τη γαλλική σημαία, ενώ ο Μακρόν, η «πρώτη κυρία» Μπριζίτ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα βρίσκονται στο ηρώο της D-Day αποδίδοντας τιμές. 

«Για την ελευθερία. Αιώνια ευγνωμοσύνη στους Συμμάχους μας» τόνισε σε προηγούμενο μήνυμά του στο X ο Μακρόν. 

