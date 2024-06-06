Την ταχεία απέλαση εγκληματιών ακόμη και προς τη Συρία και το Αφγανιστάν προανήγγειλε πριν από λίγο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, στη σκιά της δολοφονικής επίθεσης του Αφγανού Σουλαϊμάν Αταέε την περασμένη εβδομάδα στο Μανχάιμ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού και των τραυματισμό άλλων πέντε ανθρώπων.

Ο κ. Σολτς ζήτησε ακόμη την απέλαση και «όσων εξυμνούν τρομοκρατικές ενέργειες».

«Η επίθεση στο Μάνχαϊμ έγινε από ακραίο ισλαμιστή. Η τρομοκρατία θέλει να μας επιβάλει την κοσμοθεωρία της, αλλά το κράτος θα αμυνθεί», τόνισε ο καγκελάριος από το βήμα της Bundestag και προειδοποίησε όσους θέλουν να επιβάλουν τους δικούς τους νόμους, ότι θα έχουν «τεράστιο πρόβλημα» με το κράτος δικαίου στην Γερμανία. «Δεν ισχύει εδώ το δίκαιο του ισχυροτέρου. Εδώ είναι το κράτος υπεύθυνο για το νόμο» και «όποιος εκμεταλλεύεται την προστασία μας, χάνουν αυτή την προστασία και θα αντιμετωπίσουν μηδενική ανοχή», πρόσθεσε.

Ξεκαθάρισε μάλιστα σε ιδιαίτερα φορτισμένο ύφος ότι «οι εγκληματίες πρέπει να απελαύνονται, ακόμη και αν προέρχονται από την Συρία και το Αφγανιστάν». Πρέπει όμως να απελαύνεται και «όποιος δοξάζει την τρομοκρατία», συμπλήρωσε, αναφερόμενος σε χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες εξυμνούσαν ανοιχτά την επίθεση του 25χρονου Αφγανού.

Μιλώντας για τον 29χρονο αστυνομικό Ρουνέν Λουρ, ο οποίος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να εμποδίσει τον δράστη στο Μάνχαϊμ, ο κ. Σολτς δήλωσε ότι «θυσίασε τη ζωή του για την ελευθερία και την ασφάλειά μας» και έκανε λόγο για «ηρωική πράξη», ενώ ευχαρίστησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι καθημερινά προστατεύουν τους πολίτες στην Γερμανία. «Ευχαριστούμε την αστυνομία και την στηρίζουμε», είπε ο καγκελάριος και σε αυτό το σημείο χειροκροτήθηκε και από τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς.

«Η Γερμανία μπορεί να είναι υπερήφανη για την πολυμορφία της, η οποία αντικατοπτρίζεται και στην εθνική της ομάδα του ποδοσφαίρου», ανέφερε ο Όλαφ Σολτς, με το βλέμμα σε πρόσφατη δημοσκόπηση της δημόσιας τηλεόρασης ARD σχετικά με το εάν οι πολίτες θα ήθελαν «περισσότερους λευκούς» στην εθνική ομάδα.

Η έρευνα προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ίδιων των ποδοσφαιριστών της ομάδας. Ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, το οποίο αρχίζει την επόμενη εβδομάδα στην Γερμανία, ο καγκελάριος ανέδειξε ακόμη την σημασία οι πολίτες να μην χάσουν την χαρά τους για τους αγώνες, «παρόλη την ανησυχία και τον φόβο» για τα θέματα ασφάλειας.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο αρχηγός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Φρίντριχ Μερτς ξεκίνησε την ομιλία του καταδικάζοντας ως «απόλυτο κυνισμό» το άρθρο γνώμης του περιοδικού Stern, στο οποίο αναφερόταν ότι «οι οικοδόμοι ζουν πιο επικίνδυνα από τους αστυνομικούς και ο θάνατος του αστυνομικού γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης».

Ο κ. Μερτς έκανε λόγο για «θηριωδία» που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στην Γερμανία, με τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών και αστυνομικών και για «αβεβαιότητα» στην γερμανική κοινωνία.

Ο κ. Μερτς αναφέρθηκε στην έξαρση αντισημιτισμού και σημείωσε ότι οι εξτρεμιστές, αριστεροί, δεξιοί και αντισημίτες «εμφανίζονται πλέον πιο συχνά, με μεγαλύτερο θράσος και πιο κραυγαλέα από ό,τι εδώ και δεκαετίες» και ζήτησε να κλείσει άμεσα το Ισλαμικό Κέντρο του Αμβούργου, αλλά και να αποκλειστεί από το «Συμβούλιο για το Μέλλον», το συμβουλευτικό όργανο του καγκελάριου η πρόεδρος του Πολυτεχνείου Βερολίνου για τις αντισημιτικές δηλώσεις της.

Αναφερόμενος στην δήλωση του καγκελάριου περί απελάσεων των εγκληματιών μεταναστευτικής προέλευσης, δήλωσε ότι είναι η σωστή θέση, υπογράμμισε ωστόσο ότι στην πράξη δεν ισχύει, καθώς τους διασφαλίζεται συνήγορος από το κράτος, ο οποίος «δεν κάνει τίποτα άλλο από να δημιουργεί εμπόδια στην απέλαση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.