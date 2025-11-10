Συνέντευξη Ζελένσκι στον Guardian με διακοπές ρεύματος: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει πως δεν «φοβάται» τον Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίθεση με άλλους δυτικούς ηγέτες, ενώ διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν πως η τελευταία συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον ήταν τεταμένη, τονίζοντας ότι έχει καλές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε επίσης ότι ο βασιλιάς Κάρολος συνέβαλε στην οικοδόμηση των σχέσεων με τον Τραμπ και χαρακτήρισε τον Βρετανό μονάρχη «πολύ υποστηρικτικό» προς την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι μίλησε μετά τις καταστροφικές ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας, που οδήγησαν σε διακοπές ρεύματος στις περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας την Κυριακή, ενώ οι μηχανικοί προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν το δίκτυο. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Guardian, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έγινε στο προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο, τα φώτα έπεσαν δύο φορές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ πέταξε τους χάρτες από το πεδίο μάχης που του παρουσίασε. «Δεν πέταξε τίποτα. Είμαι σίγουρος», ανέφερε ο Ζελένσκι. Περιέγραψε τις σχέσεις τους ως «φυσιολογικές», «επαγγελματικές» και «εποικοδομητικές».

Όπως ανέφεραν οι Financial Times, ο Τραμπ φέρεται να πίεσε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους μαξιμαλιστικούς όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου και είπε ότι ο Ρώσος ηγέτης θα «καταστρέψει» την Ουκρανία αν δεν συμφωνήσει. Ο Ζελένσκι είπε ότι η συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο εξελίχθηκε διαφορετικά.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε τις ΗΠΑ έθεσε τρεις προϋποθέσεις στον Τραμπ και την αμερικανική του ομάδα, παρουσιάζοντας διαδοχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων όπλων και οικονομικών κυρώσεων, που θα «αποδυνάμωναν» τη Μόσχα, είπε. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η ικανότητα της Ρωσίας να βομβαρδίζει την Ουκρανία και να αναγκαστεί ο Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι σημείωσε πως «όλος ο κόσμος φοβάται τον Τραμπ». «Αυτή είναι η αλήθεια», πρόσθεσε. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό ισχύει και για τον ίδιο, απάντησε: «Όχι... δεν είμαστε εχθροί με την Αμερική. Είμαστε φίλοι. Γιατί λοιπόν να φοβόμαστε;»

Και σημείωσε: «Ο Τραμπ εκλέχθηκε από τον λαό του. Πρέπει να σεβαστούμε την επιλογή του αμερικανικού λαού, όπως και εγώ εκλέχθηκα από τον λαό μου. Οι ΗΠΑ είναι ο στρατηγικός μας εταίρος, εδώ και πολλά χρόνια, ίσως ακόμη και δεκαετίες και αιώνες». Οι δύο χώρες έχουν κοινές βαθιές αξίες, σε αντίθεση με την «ιμπεριαλιστική» και ρεβιζιονιστική Ρωσία, υπογράμμισε.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, τα φώτα έκλεισαν και το ρεύμα επανήλθε λίγο αργότερα με εφεδρική γεννήτρια. «Αυτές είναι οι συνθήκες διαβίωσής μας», είπε ο Ζελένσκι με ένα πικρό χαμόγελο. «Είναι φυσιολογικό. Έχουμε διακυμάνσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Κίεβο, όπως παντού αλλού». Είπε ότι ο Πούτιν διέταξε «τρομοκρατικές επιθέσεις» κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας, σκοτώνοντας αμάχους και αφήνοντάς τους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. «Δεν μπορεί να δημιουργήσει ένταση στην κοινωνία μας με κανέναν άλλο τρόπο».

Νέο αίτημα για Patriot - «Δεν επαρκεί η βοήθεια των εταίρων μας»

Ακολούθως, ο Ουκρανός ηγέτης αναφέρθηκε στους διεθνείς εταίρους, λέγοντας πως συνεργάζονται στενά για την προστασία της Ουκρανίας από τις μαζικές νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας με drones. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι σύμμαχοι έχουν αποκλείσει την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών για την περιπολία των ουρανών πάνω από το κέντρο και τη δυτική πλευρά της χώρας – που είναι ένα μακροχρόνιο αίτημα του Κιέβου. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι επιθυμεί να παραγγείλει 27 συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot από αμερικανούς κατασκευαστές, ενώ πρότεινε οι ευρωπαϊκές χώρες να δανείσουν στην Ουκρανία τα υπάρχοντα συστήματα Patriot.

Ερωτηθείς αν η βοήθεια από ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο επαρκεί, ενόψει ενός παγωμένου και σκοτεινού χειμώνα, ο Ζελένσκι απάντησε: «Ποτέ δεν είναι αρκετή. Θα είναι αρκετή όταν τελειώσει ο πόλεμος. Και θα είναι αρκετή όταν ο Πούτιν καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει». Είπε ότι έχει καλές σχέσεις με τον Κίρ Σταρμερ και ότι έχει «συνεχή επαφή» με το Λονδίνο. «Δεν έχει να κάνει με τον ίδιο τον πρωθυπουργό προσωπικά», είπε, σχετικά με το θέμα της ανεπαρκούς βοήθειας.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ έχει αποκλείσει τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, ενώ οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν υποσχεθεί να στείλουν στρατεύματα ως μέρος μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε οι Βρετανοί στρατιώτες να φτάσουν νωρίτερα – για να αναλάβουν αμυντική θέση στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία, για παράδειγμα – ο Ζελένσκι απάντησε: «Φυσικά. Ζητάμε πολλά πράγματα, όπως όπλα και ένταξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το ζήτημα της ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας στην Ουκρανία εν μέσω των μαχών πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή. «Οι ηγέτες φοβούνται τις κοινωνίες τους. Δεν θέλουν να εμπλακούν στον πόλεμο», είπε. Τελικά, η απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων είναι «δική τους επιλογή». Αν πιέσει υπερβολικά, υπάρχει κίνδυνος το Κίεβο να χάσει «την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη των εταίρων μας».

«Ο Πούτιν μπορεί να ξεκινήσει και άλλον πόλεμο»

Ο Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας πως η Μόσχα είχε 25.000 απώλειες και τραυματίες από τον πόλεμο τον Οκτώβριο, που είναι αριθμός ρεκόρ, ενώ τόνισε πως το Κρεμλίνο διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης» και δοκιμάζει τα όρια του ΝΑΤΟ.

Υποστήριξε επίσης πως είναι πολύ πιθανό η Ρωσία να ανοίξει και δεύτερο μέτωπο εναντίον άλλης ευρωπαϊκής χώρας πριν από το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία: «Πιστεύω ότι ναι. Μπορεί να το κάνει. Πρέπει να ξεχάσουμε τον γενικό ευρωπαϊκό σκεπτικισμό ότι ο Πούτιν θέλει πρώτα να καταλάβει την Ουκρανία και μετά να πάει κάπου αλλού. Μπορεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα», είπε.

Ο Ουκρανός ηγέτης συνέδεσε την αύξηση των κακόβουλων δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης της εισβολής drone στην Πολωνία και της μεταγενέστερης εμφάνισης drones πάνω από τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, του Μονάχου και των Βρυξελλών – με την αποτυχία της Ρωσίας να σημειώσει σημαντική πρόοδο στο μέτωπο.

«Ο Πούτιν βρίσκεται σε αδιέξοδο όσον αφορά την πραγματική επιτυχία. Είναι περισσότερο μια κατάσταση αδιεξόδου για αυτόν. Γι' αυτό και αυτές οι αποτυχίες θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν να αναζητήσει άλλα εδάφη. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς, αλλά είμαστε στην πατρίδα μας και υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας», είπε.

Περιέγραψε τη Ρωσία ως μια μεγάλη και επιθετική χώρα που χρειάζεται έναν μεγάλο εξωτερικό αντίπαλο για να ενώσει τις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες και περιοχές της. Ο Πούτιν έβλεπε τις ΗΠΑ και τη Δύση ως εχθρούς, είπε. «Η φιλία με τη Ρωσία δεν είναι λύση για την Αμερική. Από άποψη αξιών, η Ουκρανία είναι πολύ πιο κοντά στις ΗΠΑ από ό,τι στη Ρωσία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.