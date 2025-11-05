Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έρχεται στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο

Επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, φαίνεται πως θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο, χωρίς όμως να έχει «κλειδώσει» συγκεκριμένη ημερομηνία ούτε το πρόγραμμά του.

Σημειώνεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισκεφτεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ. Η επίσκεψη αυτή είχε οργανωθεί κάτω από άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε μεταβεί στην Οδησσό την Τετάρτη 11 Ιουνίου όπου συμμετείχε, κατόπιν πρόσκλησης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στην 4η Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας-Νοτιοανατολικής Ευρώπης και είχε επαναλάβει τη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί την Οδησσό και τον Μάρτιο του 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.