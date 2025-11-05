Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έρχεται στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο

Επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.
Ο Ουκρανός πρόεδρος, φαίνεται πως θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο, χωρίς όμως να έχει «κλειδώσει» συγκεκριμένη ημερομηνία ούτε το πρόγραμμά του.
Σημειώνεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισκεφτεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ. Η επίσκεψη αυτή είχε οργανωθεί κάτω από άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας.
Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε μεταβεί στην Οδησσό την Τετάρτη 11 Ιουνίου όπου συμμετείχε, κατόπιν πρόσκλησης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στην 4η Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας-Νοτιοανατολικής Ευρώπης και είχε επαναλάβει τη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί την Οδησσό και τον Μάρτιο του 2024.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.