Στην Αίγυπτο πολυμελής αντιπροσωπεία της Ρωσίας - Συνομιλίες για διμερή στρατιωτική συνεργασία

Ο γραμματέας του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκέι Σoϊγκού έφθασε χθες Κυριακή, επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας, στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου για συνομιλίες με την κυβέρνηση στο Κάιρο ιδίως όσον αφορά τη διμερή στρατιωτική συνεργασία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Πέρα από τον πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο κ. Σoϊγκού αναμένεται να συναντηθεί με τον σύμβουλό του για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας και κορυφαία στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ζητήματα προτεραιότητας» είναι η εφαρμογή «συμφωνιών συναφθεισών στο κορυφαίο επίπεδο», ιδίως στο πεδίο «της στρατιωτικής και στρατιωτικής-τεχνικής συνεργασίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ρωσικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

Ο κ. Σοϊγκού, σύμμαχος και στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πρώην υπουργός Άμυνας που επέβλεψε κατά μεγάλο μέρος του τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει απαράτσικ με αξιοσημείωτη ισχύ στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας στη Μόσχα και φωνή-κλειδί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Κρεμλίνου.

Παρότι όχι στον βαθμό της περιόδου της σοβιετικής ένωσης, η Ρωσία και η Αίγυπτος διατηρούν στενές σχέσεις σε κάποιους τομείς, ιδίως της στρατιωτικής συνεργασίας, της ενέργειας και των σιτηρών. Γενικά το Κάιρο φροντίζει να τηρεί λεπτές ισορροπίες, καθώς έχει ταυτόχρονα στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και μοναρχίες του Κόλπου, εν μέσω των πολέμων στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία συμμετέχουν ακόμη στελέχη υπηρεσιών όπως οι Rosoboronexport (εξαγωγές όπλων), Roscosmos (διάστημα), Rosatom (πυρηνική ενέργεια), των υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Βιομηχανίας, καθώς και αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, σημείωσε ακόμη το RIA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.