Η Ρωσία ενισχύει τις δυνάμεις της στα βορειοανατολικά σύνορα της Ουκρανίας, συγκεντρώνοντας στρατεύματα κοντά στην πόλη Βόβτσανσκ στην περιοχή του Χαρκόβου, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε, επίσης, ότι η Ρωσία προσπαθεί να επιδείξει «επιτυχία στο πεδίο της μάχης» απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, με τη σφοδρή επίθεση στην πόλη Ποκρόβσκ με στόχο να ενισχύσει τη θέση της.

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι το Κίεβο σχεδιάζει να ξεκινήσει τοπική παραγωγή μαχητικών Gripen έως το 2033, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία θα παρουσιάσει την εθνική στρατηγική της σχετικά με τις εξαγωγές όπλων έως τον Δεκέμβριο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.