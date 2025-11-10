Στην Ινδονησία αναγορεύθηκε σήμερα «εθνικός ήρωας» ο πρώην δικτάτορας Σουχάρτο, δυνάμει προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, παρά τις κατηγορίες για ατελείωτη λιτανεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς του.

Κατά το κείμενο, το οποίο ανέγνωσε στον Τύπο ο στρατιωτικός γραμματέας του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο – πρώην στρατηγού –, ο Σουχάρτο συγκαταλέγεται σε δέκα προσωπικότητες στις οποίες αποφάσισε να αποδώσει την τιμή το κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

