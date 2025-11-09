Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους τη νύχτα εναντίον της Ουκρανίας, σκοτώνοντας επτά ανθρώπους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε μεγάλες ενεργειακές υποδομές σε τρεις περιοχές, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 450 drones και 45 πυραύλους.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν στην πόλη Ντνίπρο, όταν drone χτύπησε πολυκατοικία. Άλλοι τρεις σκοτώθηκαν στην περιοχή Ζαπορίζια και ένας ακόμη στο Χάρκοβο, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριτένκο είπε ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις στις περιοχές Κιέβου, Πολτάβας και Χάρκοβου υπέστησαν ζημιές.

«Το δίκτυο σταθεροποιήθηκε»

Η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ δήλωσε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης σταθεροποίησαν το ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν νέες διακοπές ρεύματος για να συνεχιστούν οι εργασίες αποκατάστασης.

«Αρχικά επιβάλαμε έκτακτες διακοπές ρεύματος… και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε ωριαίες. Καταφέραμε έτσι να σταθεροποιήσουμε το σύστημα σε μεγάλο βαθμό», είπε σε εθνική τηλεόραση.

«Αξιολογούμε τις ζημιές και συντονίζουμε τις ενέργειες για να βρούμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ώστε να επανέλθει το ρεύμα και η θέρμανση στους πολίτες».

Παρά τις δηλώσεις, διακοπές ρεύματος συνεχίζονται σε τουλάχιστον δύο περιοχές - Χάρκοβο και Πολτάβα - σύμφωνα με τοπικά μέσα και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Η κρατική εταιρεία ενέργειας Tsentrenergo ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις ήταν οι μεγαλύτερες στις εγκαταστάσεις της από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, και ότι ανέστειλε τη λειτουργία των εργοστασίων της στις περιοχές Κιέβου και Χάρκοβου.

«Η τελευταία επίθεση δεν έγινε ούτε πριν από έναν μήνα, και τώρα ο εχθρός έπληξε όλη τη μονάδα παραγωγής μας ταυτόχρονα. Οι σταθμοί καίγονται!», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, που παράγει περίπου το 8% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας.

«Η παραγωγή μας είναι πλέον μηδενική».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.