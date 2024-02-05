Συνελήφθη ύποπτος για υπόθαλψη του δράστη της επίθεσης με χημική ουσία στο Λονδίνο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στη σύλληψη ενός 22χρονου για υπόθαλψη εγκληματία προχώρησε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου που εξακολουθεί να αναζητά τον 35χρονο Αμπντούλ Ιζέντι για την επίθεση με χημική ουσία κατά μίας γυναίκας 31 ετών και των δύο ανηλίκων κοριτσιών της το βράδυ της Τετάρτης.

Ο συλληφθείς ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Σε νεότερη ενημέρωση η αστυνομία είπε πως το ανθρωποκυνηγητό εξακολουθεί να γίνεται σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο το Λονδίνο αλλά και το Νιούκαστλ όπου ζει ο δράστης.

Η τηλεφωνική γραμμή πληροφοριών της αστυνομίας έχει λάβει περισσότερες από εκατό κλήσεις από μέλη του κοινού.

Ο αρμόδιος αξιωματικός είπε ότι υπάρχουν δύο θεωρίες για το τι έχει συμβεί με τον δράστη - είτε έχει κάποιον που τον βοηθά να κρύβεται, είτε έχει πάθει κάτι. Πρώην αξιωματικός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας δήλωσε σε συνέντευξη ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο δράστης να έχει αυτοκτονήσει.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ιζέντι δεν έχει χρησιμοποιήσει την χρεωστική τραπεζική κάρτα του από τη νύχτα της Τετάρτης, όταν καταγράφηκε από κάμερες κλειστών κυκλωμάτων να μετακινείται με τον υπόγειο σιδηρόδρομο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η αστυνομία έχει στην κατοχή της το κινητό τηλέφωνο του δράστη, καθώς το άφησε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε τη νύχτα της επίθεσης.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας της 31χρονης γυναίκας, η νεότερη ενημέρωση ανέφερε πως μπορεί να χάσει την όραση στο δεξί μάτι της. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό καταστολή σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση, με σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο.

Οι δύο κόρες της, οκτώ και τριών ετών, έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο καθώς τα τραύματά τους είναι ελαφρύτερα.

Η αστυνομία εξακολουθεί να μην είναι απολύτως σίγουρη για τη σχέση του Ιζέντι με τη γυναίκα, παρά τον ισχυρισμό γνωστού του ότι διατηρούσαν σχέση. Πάντως έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι πατέρας των δύο κοριτσιών.

