Συναγερμός στο Βερολίνο: Οπλισμένος άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε σχολείο

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στην αστυνομία του Βερολίνου όταν έλαβε έκτακτη ειδοποίηση ότι ένας άνδρας που κουβαλούσε ένα αντικείμενο που μοιάζει με όπλο εμφανίστηκε σε σχολική τάξη στη γερμανική πρωτεύουσα, όπως αναφέρει το Reuters.

Αμέσως στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ξεκίνησε έρευνες στο κτίριο. Ωστόσο, προς το παρόν δεν μπορεί να επιβεβαιώσει το περιστατικό καθώς «μέχρι στιγμής δεν έχουμε στοιχεία για ένοπλο δράστη», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ένα άτομο που σήκωσε το τηλέφωνο από το γραφείο του σχολείου όταν ήρθε σε επαφή με το Reuters παρέπεμψε στις έρευνες της αστυνομίας.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης rbb24 ανέφερε ότι ο εν λόγω άνδρας μπορεί επίσης να στοιβάζει τσάντες στο σχολείο για λόγους που δεν έxουν γίνει όμως σαφείς.

