Γαλλία: Νεκρός 30χρονος αφού δέχτηκε τουλάχιστον 10 χτυπήματα με όπλο τέιζερ από αστυνομικούς

Ένας άνδρας ηλικίας 30 ετών πέθανε σήμερα το πρωί σε νοσοκομείο του Παρισιού όπου είχε διακομιστεί χθες, αφότου είχε δεχθεί τουλάχιστον 10 πλήγματα από όπλο τέιζερ, κατά τη σύλληψή του από την αστυνομία στο Μονφερμέιγ, στα βόρεια προάστια του Παρισιού, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο την εισαγγελία του Μπομπινί.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα οποία επικαλείται η εισαγγελία του Μπομπινί, στα βόρεια προάστια του Παρισιού, έξι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεκαοκτώ αστυνομικοί επενέβησαν σε ένα παντοπωλείο του Μονφερμέιγ χθες για να συλλάβουν αυτόν τον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε «κατάσταση υπερδιέγερσης» και «επιθετικότητας», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Γεννηθείς την 1η Ιανουαρίου του 1994 στη Μαρτινίκα, υπερπόντιο γαλλικό διαμέρισμα, ο άνδρας νοσηλευόταν μετά τη σύλληψή του σε κωματώδη κατάσταση στο Παρίσι.

Τη Δευτέρα οι αρχές θα διενεργήσουν νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, που μεταφέρει την περιγραφή των αστυνομικών, μια πρώτη ομάδα της ταξιαρχίας καταπολέμησης της εγκληματικότητας (BAC) επενέβη έπειτα από μια τηλεφωνική καταγγελία του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος παραπονέθηκε για απειλές και επιθετικότητα εκ μέρους του άνδρα. Στη συνέχεια ο άνδρας βγήκε θετικός σε τεστ για αλκοόλ. Στο σημείο, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από τον άνδρα, τον ένα τον δάγκωσε δυνατά στο δάκτυλο και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο. Έτσι, κάλεσαν σε ενισχύσεις, σύμφωνα με την αφήγηση αυτή.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, έξι αστυνομικοί, εκ των 18 που παρενέβησαν, έκαναν χρήση των όπλων εκτόξευσης βελών που προκαλούν ηλεκτροσόκ. Περίπου 12 πλήγματα κατάφεραν στον ύποπτο, βάσει των πρώτων στοιχείων της έρευνας.

Όπως αναφέρει μια πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, ο 30χρονος υπέστη δύο καρδιακές ανακοπές, προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση.

Την έρευνα σχετικά με την επιχείρηση ανέλαβε η Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας της Γαλλίας (IGPN). Οι αστυνομικοί δεν έχουν προς το παρόν καταθέσει και η εξέταση των βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

