Επίθεση προς τη Δύση εξαπέλυσε σήμερα Παρασκευή ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν λέγοντας ότι η κατάσχεση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων από τη Δύση αποτελεί κλοπή και δε θα μείνει ατιμώρητη.

Ο Πούτιν, μιλώντας σε συνάντηση με αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών, είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Δύση αντιμετώπισε τη Μόσχα δείχνει ότι «ο καθένας» θα μπορούσε να είναι ο επόμενος και να πέσει θύμα ενός παρόμοιου δυτικού παγώματος περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε «ένα σημείο χωρίς επιστροφή» λόγω, όπως είπε, της κατάρρευσης του «δυτικού μοντέλου» της παγκόσμιας ασφάλειας και κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι υπονομεύει την παγκόσμια ασφάλεια λόγω της εξόδου της από τις συμφωνίες όπλων.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας, να κάνουμε διάλογο με άλλες χώρες» πρόσθεσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πούτιν μίλησε μια ημέρα αφότου η G7 συμφώνησαν για την παροχή δανείου 50 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία χρησιμοποιώντας τόκους από ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που πάγωσαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

